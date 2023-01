T-MEC: empresarios de México, EU y Canadá piden cumplimiento del tratado y fortalecimiento a cadenas de valor

Empresarios de México, Estados Unidos y Canadá solicitaron al sus respectivos gobiernos “pleno cumplimiento del TMEC donde se privilegie el Estado de Derecho, se fortalezcan las cadenas de valor y se brinde apoyo a las Micro Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

En una carta trilateral, enviada a los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Joseph R. Biden, y Justin Trudeu, los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), U.S Chamber of Commerce y Bussiness Council of Canada, plantearon los puntos que consideraron prioritarios para posicionar a Norteamérica como la región más competitiva e inclusiva del mundo.

En el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, la segunda desde que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) se firmó el 1 de julio de 2020, los empresarios de los tres países consideraron que es momento de aprovechar la coyuntura global.

El T-MEC se firmó el 1 de julio de 2020

“Esta es una oportunidad única para fortalecer la competitividad económica continental. Los acontecimientos recientes han transformado significativamente los flujos de comercio internacional y de inversión, y América del Norte tiene una ventana de oportunidad corta para capitalizar sus ventajas competitivas incomparables” relataron.

Empresarios llaman a que sectores público y privado trabajen de manera coordinada

Los empresarios expusieron “en conjunto, nuestros tres países generan casi un tercio de la actividad económica mundial. Estados Unidos, México y Canadá representan un mercado de más de 500 millones de personas, y los tres países son sistemáticamente el principal socio comercial del otro. Cerca de la mitad del comercio de América del Norte es intrarregional".

Norteamérica tiene la oportunidad de ser el principal productor de autos eléctricos

Reconocieron que es básico que los sectores público y privado trabajen juntos para expandir el comercio, apoyar eficazmente a las Micro pequeñas y medianas empresas (Pymes) evitar interrupciones en las cadenas de suministro, impulsar la competitividad económica, defender el estado de derecho y cumplir con nuestros compromisos compartidos del T-MEC/USMCA/CUSMA.

Además, la Iniciativa Privada de los tres países hicieron un llamado a sus gobiernos para que trabajen en favor de una rápida resolución de los procesos de solución de controversias en el marco del T-MEC en materia de energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias de productos lácteos.

30 años atrás el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) sentó las bases de una plataforma regional

Asimismo, instaron a los tres gobiernos a negociar, a través del diálogo y la cooperación, la solución de otros retos actuales, como la posible prohibición del maíz modificado genéticamente, de manera que se evite que lleguen a procedimientos formales de solución de controversias.

Finalizaron diciendo “nuestra resiliencia compartida, crecimiento económico y creación de empleo, así como la calidad de vida de nuestras sociedad dependen de continuar con la toma de acciones estratégicas en favor de Norteamérica.

