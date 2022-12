Pymes y pagos con tarjetas

Un motor para las ventas en los negocios pequeños es que han perdido el miedo a recibir pagos con tarjetas de crédito o débito. El tema pasa por los esfuerzos de la banca comercial, pero también de los llamados agregadores de pagos que con dispositivos amigables y baratos han colocado miles de terminales en negocios de todos tamaños, incluso en tianguis o mercados públicos, que ya reciben pagos con tarjetas.

Una de las empresas de capital mexicano que ha incursionado como agregador de pagos es Bzpay, que lleva Luis Bravo, y que se ha especializado en la atención a Pymes con soluciones hechas a la medida para comercios físicos y en línea.

En México, si bien el uso de efectivo sigue dominando, cada vez más comercios cuentan con servicios de pagos digitales, lo que ha permitido ampliar sus ventas ya que en muchos casos su clientela no trae efectivo y la venta no se pierde al recibir las tarjetas. Los agregadores de pago por su estructura de costos han ganado mercado a la banca comercial, ya que no tienen la exigencia de facturación o apertura de una cuenta tradicional.

Bravo dice que al especializarse en Pymes el riesgo se limita, además que aplica la máxima de conocer bien a sus clientes antes de autorizar alguna terminal.

Bzpay además impulsa la transaccionalidad con tarjetas al ofrecer a su clientela herramientas para el uso correcto y seguro de datos para analítica, información que es relevante para las pequeñas empresas para el manejo de inventarios o bien para generar promociones, por lo que su expectativa para 2023 es crecer al menos 50 por ciento en su facturación ya que el mercado de Pymes goza de gran potencial.

LA RUTA DEL DINERO

A pesar que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha manifestado que las plataformas de movilidad no requieren concesión, la mayoría de los diputados de Morena en el Congreso local pretenden pasar, de manera exprés, algunas reformas a la Ley de Movilidad. La iniciativa, que se presentará este lunes por parte de los legisladores morenistas, propone que todas las aplicaciones de transporte funcionen a través de concesiones para prestar servicio, al igual que taxis. Los legisladores sinaloenses también quieren aprobar un nuevo impuesto de 4 por ciento para apps, el cual lastimaría la economía local y a muchas familias que dependen de ese ingreso para sobrevivir en un escenario de inflación extrema... En el año que está por concluir, la Secretaría de la Función Pública reveló que los más de 300 Comités de Etica que existen en el gobierno federal realizaron más de 15 mil acciones de difusión y capacitación a más 35 mil servidores públicos y atendieron más de 700 consultas en materia de conflicto de interés y ética. Pero más allá de ese esfuerzo la dependencia al frente de Roberto Salcedo Aquino quiere crear el andamiaje para combatir actos de corrupción.