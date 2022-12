T-MEC: hasta el 15 de enero de 2023 se publicará fallo sobre el panel automotriz

Próximamente se anunciará el fallo sobre el Panel de Reglas de Origen en el sector automotriz presentado por México y Canadá en contra de Estados Unidos bajo el T-MEC, informó la Secretaría de Economía.

Para ello, hoy la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro, a través de la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría, se dio a conocer la hoja de ruta de la resolución final.

Ello, luego de que el 8 de diciembre pasado un despacho de Bloomberg aseguraba que México y Canadá habían ganado a Estados Unidos el panel de resolución de controversia sobre la interpretación y aplicación de las Reglas de Origen en el Sector Automotriz del Tratado entre los tres países (T-MEC).

Del 1 al 5 de enero de 2023, las Partes revisarán el fallo Foto: Especial

Aún sin dictamen

No obstante, hasta el momento no se ha publicado el dictamen por parte del Panel, por lo que la Secretaría de Economía no tuvo una postura al respecto.

Cabe mencionar, que de acuerdo con un comunicado publicado por la dependencia federal el 3 de agosto pasado, se esperaba que el Panel emitiera su decisión a finales de noviembres este año

En la hoja de ruta se detalla que mañana 14 de diciembre de este año, se entregará el informe final del panel de Reglas de Origen al Secretariado técnico del T-MEC; para el 31 de diciembre de este año, se traducirá el fallo al español y se dará a conocer a las Partes.

Posteriormente, del 1 al 5 de enero de 2023, las Partes revisarán el fallo; y después del 15 del mismo mes se publicará el fallo.

Mientras del 15 de enero al 2 de marzo del próximo año, en caso de México y Canadá obtengan un resultado favorable, las Partes contarán con 45 días, posteriormente a la publicación del fallo, para acordar su implementación.

