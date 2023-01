El abogado de "El Chapo" Guzmán aplaude a AMLO: “Me dio mucho gusto la respuesta del presidente”

Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señalara que el gobierno de México analizará la propuesta para solicitar la extradición de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, la defensa legal del exnarcotraficante se dijo “contenta” ante la postura del mandatario federal, que además, dijo, demuestra sensatez y respeto a los Derechos Humanos.

José Refugio Núñez, quien es defensor particular de Joaquín Guzmán Loera, desde el año 2014, recordó que en Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán ha recibido un “trato cruel e inhumano que se convierte en una tortura psicológica” al estar impedido de salir al sol y limitado en su comunicación al estar rodeado de personal que no habla español.

Por ello, consideró que la “voluntad” que demostró López Obrador al señalar que analizará la petición del exnarcotraficante, demuestra su interés porque se respeten los Derechos Humanos de los reos mexicanos presos en el país vecino.

“Me dio mucho gusto la respuesta del presidente de la República, estamos contentos, acabo de hablar con su hermana (de Joaquín Guzmán) y le dije que el objetivo se está consiguiendo. Es admirable la postura adoptada (del presidente López Obrador), fue una postura muy sensata, atender la petición de un connacional preso en Estados Unidos, y demuestra su postura de que respeta los Derechos Humanos. Es obvio que no puede decir, ‘accedo a la petición que se está formulando’ lo correcto es lo que dijo, que se va a analizar”, señaló el defensor de “El Chapo”.

En entrevista para El Heraldo de México, el abogado litigante enfatizó que finalmente, pese a la apertura del gobierno mexicano, la decisión de que “El Chapo” enfrente su proceso en su país de origen, dependerá de que las autoridades norteamericanas se apeguen al convenio que existe entre ambas naciones, para “entregar” a México a sus reos.

“México ha cumplido de buena fe entregándole a Estados Unidos a sus connacionales. Queda a la voluntad de Estados Unidos cumplir o no cumplir con el convenio, pero esto ya no es nuestra parte, lo cierto es que el derecho existe, la voluntad mexicana existe, y vamos a ver qué pasa, no podemos darnos por vencidos. Espero que el gobierno mexicano meta las manos por el trato inhumano del que está siendo víctima Joaquín Guzmán en los Estados Unidos, porque en las condiciones en las que está, se está atentando contra su vida”, precisó.

El abogado José Refugio Núñez adelantó que si EUA no respeta el tratado que suscribió con México, para la extradición de reos de nacionalidad mexicana, no habrá otro recurso legal al cual asistir para lograr el regreso del “El Chapo” al país, pues “por desgracia Estados Unidos no está sometido a tribunales internacionales, por lo que será muy importante la postura que adopte México, con dignidad de defender su fuerza como estado mexicano y resolverlo por la vía diplomática”, finalizó.

