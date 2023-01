Mario Delgado afirma que en promoción de "corcholatas" no se usan recursos públicos

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado justificó la promoción de “las corcholatas” a la que llamó a los gobernadores emanados de Morena, tras asegurar que es parte de sus derechos político-electorales y que lo harán como militantes, negó que haya uso de recursos públicos.

En conferencia de prensa en la sede nacional de Morena, el líder partidista rechazó que con la carta que envió a los 22 gobernadores emanados de la coalición “Juntos Hacemos Historia” para que promuevan a las llamadas "corcholatas", se recurra a usos de recursos públicos, toda vez que, dijo, no son iguales.

“Hay una enorme diferencia, antes tenías al aparato gubernamental metido en las elecciones, cosa que no ha ocurrido, al contrario, tienes a un presidente de la República que es el que convoca a que no haya es intervención de los gobiernos, como ocurrió en las elecciones de 2021 donde el presidente convoca a los gobernadores a tener una actuación democrática y apegada a la ley… Después del proceso del 21 y del 22 no tienes ninguna denuncia por parte de la oposición y vaya que nos vigilan y vaya que no nos quieren las autoridades electorales” recalcó Delgado.

Sobre la propaganda a favor de la precandidata Delfina Gómez, señaló que están dentro de la ley Foto: Twitter @mario_delgado

Añadió que en caso de que incurra en alguna irregularidad, seguramente los partidos de oposición presentarán los recursos que correspondan. “Si hay alguna ilegalidad seguramente presentará las denuncias la oposición”.

Aseguró que propaganda de Delfina Gómez está dentro de la ley

Respecto a la propaganda a favor de la precandidata de Morena, a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, el dirigente señaló que están dentro de la ley y refirió que está dirigida únicamente a militantes y simpatizantes de Morena.

“La publicidad está dentro de la ley, hay una advertencia y una leyenda que dice que es una propaganda dirigida a simpatizantes y militantes de Morena, así está la ley, estamos haciendo todo conforme a la ley" sostuvo Mario Delgado.

En este contexto, acusó a las autoridades electorales de buscar específicamente descalificar a sus precandidatos.

“Hay una diferencia muy clara señalada por la ley y además una ley que nosotros impulsamos su reforma, que no puede haber la utilización de y públicos en una promoción electoral. Efectivamente ha habido la presencia del secretario de Gobernación en los estados, como parte de su actividad”, aseguró Mario Delgado.

DME