Mario Delgado descarta revanchas con Ricardo Mejía o el PT, sus adversarios serán PRI, PAN y PRD

La unidad será el secreto para ganar en Coahuila y el Estado de México durante los comicios de 2023, así lo aseguró el líder nacional de Morena, Mario Delgado, en entrevista con Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group. Durante la conversación el político descartó que la ruptura con el Partido del Trabajo para la elección en el estado liderado por Miguel Riquelme no afectará a su partido.

Destacó que la separación de la alianza para clocar como precandidato a la gubernatura a Ricardo Mejía es algo que el Movimiento de Regeneración Nacional tomará con respeto y adelantó que se dedicará únicamente a llevar su propia agenda para hacer ver a la gente que Armando Guadiana es la mejor opción.

"Nuestros adversarios van a ser los del PRI, los del PAN y los del PRD"

Aseguró que la gente en ambos estados busca que haya un cambio, por lo que la responsabilidad de la Cuarta Transformación es arrebatarle el control que buscan perdurar por más de 100 años.

Indicó que la gente sabe cuál es el partido que es apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que prevé que no haya una confusión de los electores en torno a qué candidato de la izquierda apoyar.

Morena busca ganar en Coahuila y en el Estado de México. FOTO: Cuartoscuro

No quiso hablar sobre la ruptura de Ricardo Mejía con la candidatura de Morena, aunque aseguró que el político aceptó las condiciones de las encuestas internas y posteriormente los resultados.

"En Morena tenemos uno de los principios no mentir, no mentir y no traicionar al pueblo, el pueblo decidió que Armando Guadiana fuera el candidato", dijo.

Aseguró que en el Estado de México se respetaron los lineamientos del partido y figuras como Higinio Martínez, quien también quiso ser candidato, se sumaron a las necesidades de la Cuarta Transformación.

Sobre las aspiraciones de Ricardo Monreal, dijo que todos tienen derecho a un piso parejo para que se elija al mejor perfil para competir por la Presidencia de la República.

