Emilio Lozoya: posponen por tercera vez su audiencia por el caso Odebrecht

Este martes 17 de enero fue pospuesta la audiencia de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, la cual se lleva a cabo por el caso Odebrecht y será diferida hasta el próximo 10 de marzo debido a que, de a acuerdo con su defensa, debía analizar la nueva información presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por esta razón, será a las 12:00 horas de la fecha mencionada cuando se realice nuevamente la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. Y es que fue el 7 de noviembre pasado cuando la autoridad judicial federal concedió que se aplazara la audiencia de Emilio Lozoya, quien es acusado por la FGR de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht por más de 10.5 millones de dólares a cambio de contratos en Pemex.

En la diligencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el abogado de Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda pidió una prórroga de 30 días porque hay información en la carpeta de investigación que no han podido revisar, como ocho CDs con 46 archivos con 900 fojas, además de videos con cuatro horas y 43 minutos de grabaciones en otro idioma, que les entregaron el jueves pasado. Detalló que este lunes se percataron de que un indicio no contiene las declaraciones recabadas en Brasil.

Es la tercera vez en que se pospone la audiencia por el caso Odebrecht. | FOTO: Cuartoscuro

Al respecto, el fiscal Manuel Granados dijo que la Fiscalía General de la República rechaza “tajantemente” más prórrogas, pues aplazar la audiencia ha generado un costo para la institución y para el centro de justicia, pero el costo más importante es la incertidumbre jurídica. “Esa incertidumbre jurídica no la merece usted señor Emilio, ni el pueblo de México”, señaló el fiscal.

De igual forma, aseguró que los fiscales están listos para que se realice la audiencia intermedia y demostrar la plena responsabilidad de los acusados. Por otro lado, dijo que están atentos a las pláticas para que se obtenga un criterio de oportunidad, pero saben que la partes no han podido concretarlo: "Más de dos años de negociaciones y ya no podemos seguir avanzando, no puede haber más prórrogas”, indicó. Sin embargo, el juez Gerardo Genaro Alarcón consideró que se debe conocer la información señalada por la defensa para que haya un debate de calidad, por lo que otorgó la prórroga.

Lozoya es acusado por la FGR por haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht. | Especial

Por su parte, Gilda Margarita Austin y Solís, la madre de Emilio Lozoya hizo una petición al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su comparecencia a través de videoconferencia, apeló al "sentido humano y de justicia" del mandatario mexicano, asimismo, aseguró que su hijo ha cumplido en denunciar a otras personas involucradas en actos de corrupción.

“Es el funcionario de más alto nivel del sexenio pasado que ha tenido el valor que nadie ha tenido de contar lo qué pasó” señaló Gilda Margarita, quien lleva un proceso por asociación delictuosa y lavado de dinero, asimismo, ha estado en cinco prisiones de Alemania, mil días en prisión domiciliaria y lleva más de tres años de no ver a sus nietos.

SIGUE LEYENDO:

Ofrece Emilio Lozoya reparar millonario daño para obtener su libertad

Emilio "N" insiste que EPN y Videgaray financiaron campaña de 2012 con dinero ilícito