AMLO sobre la reparación del daño que ofrece Emilio Lozoya: "Es muy poquito"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay una opción para que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, pueda llevar a cabo en libertad su proceso penal que enfrenta por corrupción en el caso de Agronitrogenados, el cual adquirió a sobreprecio y en condiciones desfavorables.

El mandatario mexicano señaló que tanto para el caso de Agronitrogenados como todos los procesos sobre corrupción, ha solicitado a la Fiscalía General de la República y a los jueces que den prioridad para la reparación del daño en los temas de desvíos de recursos.

“En todos los juicios en proceso por corrupción si hay detenidos que quieren resolver su asunto lo que se le está pidiendo respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a los jueces es que se repare el daño, que eso sea lo primero”, dijo AMLO.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo Federal enfatizó en que si los abogados del exdirector de Pemex están dispuestos a regresar el dinero de la sobreventa de Agronitrogenados, podría tener la opción de poder llevar su proceso en libertad.

“Si Lozoya está dispuesto, sus abogados en la reparación del daño, pues si hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño”, aseguró el presidente.

Sin embargo, al conocer el trascendido que la defensa de Emilio “N” ofrece 3.4 millones de dólares como reparación del daño, AMLO afirmó que es muy poco dinero, aunque dijo, que no se puede calcular el monto total que hubo en la compra.

El presidente habló sobre el caso Agronitrogenados. (Foto: Cuartoscuro)

“3.4 millones de dólares, ah no, es muy poquito, eso lo ve el Ministerio Público y Pemex, pero no es esa cantidad, no se puede asegurar de cuánto fue el daño, pero si hay peritajes y auditorías. Estoy seguro que esa cantidad de 3 millones, ¡no, no es!, pero de todas maneras si ellos están dispuestos eso creo yo, que la Fiscalía, el juzgado podrían tomar en consideración de que hay esa disposición a la reparación del daño, eso ayuda mucho”, acotó el presidente.

La propuesta de la defensa de Emilio Lozoya

La propuesta de Lozoya fue transmitida el pasado martes a través de su abogado, Miguel Ontiveros, quien envió el mensaje a López Obrador de que su cliente está dispuesto a cooperar con los casos de corrupción señalados y reparar el daño al erario público. Sin embargo, no fijaron un monto.

“Y nosotros estamos de acuerdo porque necesitamos recuperar recursos para el desarrollo del país. Por ejemplo, estos 100 millones de dólares que ya se recuperaron en el pago excesivo en la planta de Agronitrogenados, pues son para los fertilizantes, es para los productores y es para producir alimentos. Eso sí, estamos nosotros en condiciones de que se llegue a acuerdos”, agregó López Obrador.

Miguel Ontiveros envió un mensaje a AMLO. Foto: Cuartoscuro

El mandatario recordó, sin decir su nombre, el caso de Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que fue temporalmente encarcelado por lavado de dinero.

“Pasa el tiempo, sale de la cárcel, y le devuelven todo. Así era antes y así quieren los conservadores que siga México, entonces, nosotros lo que estamos buscando es que reparen el daño, devolverle al pueblo lo robado”, dijo.

También recordó que en el caso de Agro Nitrogenados, donde dicha planta fue vendida a sobreprecio por Altos Hornos, ya hay una reparación parcial del daño y está en proceso el resto, por parte del empresario Alonso Ancira.

“Se pagó más de lo que valía la planta, se hizo una auditoría y se encontró que se pagaron 200 millones de dólares adicionales en esa planta. Entonces, el señor que participó en la venta, para llevar su proceso en libertad se comprometió a devolver los 200 millones de dólares, ya ha devuelto 100.

Entonces, esto aplica para todos, sino hay devolución del dinero, reparación del daño, pues no podemos nosotros estar de acuerdo con la Fiscalía o los jueces, que son los encargados de decidir este asunto”, ejemplificó.

