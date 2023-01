Feminicidio de Jessica González Villaseñor: aseguran que pena máxima para Diego Urik será un logro para la sociedad

En la última semana de este enero, el juez Ariel Montoya Romero, a cargo del caso del feminicidio de Jessica González Villaseñor, dictará un resolutivo en el que declarará culpable o inocente a Diego Urik “N”, presunto feminicida de la joven maestra.

A dos años y cuatro meses del feminicidio de Jessica, que entonces tenía 21 años de edad, la familia de la docente, consideró que la actitud de Diego Urik en la audiencia del 11 de enero en la que dijo ser inocente, “es una burla hacia nosotros y hacia la Fiscalía, y hacia todo el sistema de justicia, porque a pesar de que estaban ahí todas las pruebas, de que el entró con mi hermana, trató de decir que él no había sido”, señaló Cristo Villaseñor, hermano de Jessica.

En la última audiencia, Diego Urik "N" se declaró inocente y afirmó que el verdadero culpable seguía en las calles Foto: Especial

Se tiene previsto que el 26 de enero el juez determine si es culpable o inocente

A menos de dos semanas de que se lleve a cabo la audiencia en la que el juez dictará su veredicto, el hermano de la víctima expresó una vez más la necesidad de que Diego Urik reciba la sentencia máxima por delito de feminicidio, que asciende a 50 años de prisión, pero afirmó, ello no será un logro únicamente para los deudos de Jessica, sino para toda la sociedad.

“Esta pena máxima si se logra, no es para nosotros. A nosotros ya nos quitaron todo y no hay ninguna pena ejemplar que nos pueda devolver a mi hermana, pero sí va a quedar un precedente allá afuera, porque tiene que ser un ejemplo hacia la sociedad y sobre todo a esos hombres machitos que creen tener la facilidad de poder quitarle la vida a una mujer y no tener ninguna consecuencia”, compartió.

Cristo Villaseñor, dijo que en caso de que el juez declare responsable a Diego Urik, la lucha para su familia continúa, pues hay términos legales a los que recurren los homicidas y feminicidas para solicitar una reducción de la condena o incluso, salir libres.

“Esto no se acaba aquí, continúan otras batallas, pero -si es declarado culpable- por lo menos tendremos el derecho de salir y gritar su nombre, ver completamente su cara sin que tengamos que tapar su cara y decirle tal cual le tendríamos que haber dicho desde el primer día, que no es un presunto feminicida sino un feminicida”, finalizó.

