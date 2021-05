Madre de Jéssica González exige castigo al feminicida de su hija

Un Juez de Control determinó postergar dos meses más la audiencia en la que se prevé argumentar las pruebas y efectuar formalmente la acusación contra de Diego Urik M., el feminicida de la joven docente Jessica González Villaseñor, asesinada en Morelia en septiembre de 2020.

Este jueves 27 de mayo a las 9:00 horas se llevó a cabo la audiencia intermedia en la Sala de Juicios Orales número 4, en la que el juez determinó aprobar la solicitud que presentaron Diego Urik y su defensa legal para que la audiencia se celebre en dos meses debido a que existen dos amparos pendientes por resolver y para preparar el caso y su teoría respectiva.

Verónica Villaseñor Ferreyra, madre de Jessica González, lamentó que el juez a cargo del asunto, haya otorgado el tiempo solicitado por el asesino de su hija, pues aseguró, hay pruebas suficientes para efectuar el juicio.

La madre de la víctima, acompañada por su esposo e hijo, indicó que, en apego a la ley, su familia deberá esperar la resolución de los amparos presentados por Diego Urik, el primero de ellos contra la vinculación a proceso y el segundo, en contra de la negativa de la Fiscalía General del Estado para recurrir a un proceso abreviado en el que se logre un acuerdo entre la familia de Jessica y Diego Urik M., a cambio de una suma económica como reparación de daño.

“Desgraciadamente así son las leyes, y ustedes saben que voy a luchar hasta que salga la resolución de estos amparos; posteriormente pueden meter todos los amparos que quieran, siendo ilógico porque ellos presentaron un amparo donde quieren irse a juicio abreviado, si es a juicio abreviado es porque él está aceptando la responsabilidad, o sea no entiendo el por qué no juzgarlo de una vez”, señaló la mujer.

Han pasado casi ocho meses desde el feminicidio de Jessica González y la detención de Diego Urik, y el asesinato de la joven maestra aún está impune. La familia rechaza aceptar un juicio abreviado, pues no está dispuesta a negociar la justicia.

“Desde el primer día que me paré en la Fiscalía le dije, nadie me puede ver a los ojos y me puede decir que le podemos perdonar un solo año menos de cárcel a él, no se lo podemos perdonar, ni nosotros ni mucho menos la Fiscalía que tiene los elementos suficientes”, resaltó.