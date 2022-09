Rubén Moreira: Inamovible iniciativa para extender la permanencia del Ejército en las calles

El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rubén Moreira, aseguró que es inamovible la iniciativa de reforma constitucional que busca ampliar de cinco a nueve años la presencia del Ejército en labores de seguridad pública, tras reiterar que los integrantes de la fracción darán sus votos a favor de la propuesta, confió en que se mantenga la coalición “Va por México”, porque dijo “esta iniciativa es a favor de México”.

¿Es inamovible la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre?

- “Ya se presentó y yo no me atrevería jamás a pedirle a un diputado de mi partido que retirara una iniciativa”, sostuvo Moreira en entrevista en el Palacio de San Lázaro al tiempo que confirmó que su bancada va a favor de la propuesta.

Sin embargo, el líder parlamentario se contradijo sobre la situación que enfrenta su coalición con el PAN y el PRD, por un lado, negó que se tambalee, pero también confió en que “no se rompa”.

¿Está en riesgo la coalición?

“Yo espero que la coalición no se rompa, estamos hablando por México. Yo cuando voy a Coahuila, recuerdo que el Ejército fue una parte fundamental para salir de la violencia y que ahora mismo, dos, tres de los cuarteles que tiene el Ejército son fundamentales para que no entren los delincuentes que vienen desde Tamaulipas, desde Nuevo León, si nosotros no les garantizamos se acaba esa parte del estado.

Moreira rechazó que la propuesta viole la moratoria constitucional de “Va por México” que consiste en no aprobar ninguna reforma constitucional que sea regresiva, que afecte la democracia o al país, sostuvo que la propuesta es a favor de México.

Votando a favor de México

Respeto a lo dicho por el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien advirtió que no valdrá la pena continuar con la alianza si el PRI no corrige y retira la iniciativa que busca ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, Moreira se dijo respetuoso del posicionamiento del panista.

“Tiene su derecho Marko Cortés de hacerlo, pero nosotros estamos votando por México”, sostuvo Moreira y aseguró que no ha hablado con sus homólogos del PAN, Jorge Herrera y del PRD, Luis Espinosa Cházaro sobre el tema.

Ante los reiterados cuestionamientos sobre los riesgos que existen de que la alianza con PAN y PRD termine como consecuencia de esta decisión, el coordinador del PRI, se dijo confiado en que no se terminará.

El líder parlamentario se contradijo sobre la situación que enfrenta su coalición con el PAN y el PRD Foto: @rubenmoreiravdz

“Yo espero que no, que todos reflexionemos, cada partido tiene ciertas individualidades y tiene aciertos de interés, yo esperaría que el PAN y el PRD nos acompañaran en esto, que además tanto en los gobiernos del PRI como en los del PAN se hizo uso del apoyo de las fuerzas armadas y además la sociedad lo está pidiendo…”, subrayó el priista.

Pese al anunciado rechazo del PAN y PRD a la iniciativa de la diputada priista, Moreira confió que la acompañen porque dijo, lo requieren los estados que gobiernan.

“Yo sé que ellos la van a apoyar porque sus estados requieren al Ejército, Guanajuato requiere al Ejército, Querétaro requiere al Ejército, la pregunta sería para los gobernadores”, sostuvo Moreira.

