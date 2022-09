Enrique Alfaro pide que el Ejército regrese a los cuarteles en 2024

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, llamó a que se respete la decisión constitucional para que el Ejército mexicano regrese a los cuarteles en el 2024, como se determinó en la Ley de la Guardia Nacional.

En entrevista previa a la inauguración de la exposición “Jorge Wilmot: Legado que trasciende”, el mandatario estatal señaló que es un camino equivocado el de intentar que el plazo se alargue, según una propuesta de la diputada federal priista, Yolanda de la Torre, y pidió que se evite un proceso para no militarizar al país.

“Yo insisto en que, el camino que se planteó cuando se aprobó la reforma para la creación de la Guardia, establecía los mecanismos para garantizar que no avanzara en un proceso de militarización del país y yo esperaría que ese mecanismo y esa agenda de transición, se respetara”, comentó.

Reconoció que la presencia de las fuerzas armadas en los estados ha sido muy importante y que hay una coordinación plena, pero aclaró que se debe fortalecer el sistema de la policía civil.

Reconoció que es necesario que las fuerzas armadas les ayuden en las tareas de seguridad en una circunstancia como la que viven actualmente (Foto: Cuartoscuro)

“Es muy importante y hay una coordinación plena, pero creo que eso es muy distinto a asumir que el camino que debe seguir el país es ir desmantelando el sistema de la policía civil para crear un escenario de militarización que es que insisto me parece mucho riesgo. Nosotros en Jalisco le tenemos mucho respeto a las fuerzas armadas”, dijo.

Reconoció que es necesario que las fuerzas armadas les ayuden en las tareas de seguridad en una circunstancia como la que viven actualmente, “pero ese no es el camino, no es esa la forma, y la guardia nacional no fue creada para que tuviera ese desenlace”.

Comentó que le causa extrañeza que ahora el PRI busque alargar el periodo de presencia del Ejército y la Marina. Indicó que es deseable que se deje de dar el “jaloneo político” en la agenda de seguridad y que cada quien se concentre en hacer su tarea para combatir este problema.

Aseguró que el esfuerzo que se ha hecho en Jalisco para reducir la incidencia delictiva, tiene avances y demuestra que, cuando hay voluntad para coordinarse se pueden lograr buenos resultados “pero, insisto, creo que el lugar de estar todos metidos en un debate político tendríamos que estar cerrando filas para enfrentar el que sin duda es el mayor desafío del estado mexicano”.

