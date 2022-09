AMLO respalda iniciativa del PRI y pide al PAN sumarse: “Que no me vengan con que están en contra"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo total a la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados sobre extender del 2024 a 2028 el plazo para permitir que el Ejército y la Marina realicen funciones de seguridad pública, y sugirió introducir que se establezca una consulta ciudadana sobre el tema y sobre el mando de la Guardia Nacional.

Durante la mañanera de este martes, en Palacio Nacional, exhortó a los partidos en el Congreso a establecer un acuerdo para aprobar la reforma constitucional de la priista Yolanda de la Torre.

“Un acuerdo. Y que se someta la actuación hacia adelante a una consulta, y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso de que se dé el plazo y que se diga vamos a hacer una consulta y le preguntamos a la gente.

“‘¿Estás de acuerdo con los resultados de la Guardia Nacional?, ¿quieres que siga dependiendo del (Ejército) o que pase a la Secretaría de la Seguridad Pública’”, dijo.

El llamado de López Obrador fue a todos los grupos parlamentarios, incluidos los del PAN, “a que lo piensen”, pues les recordó que desde el sexenio de Felipe Calderón se usó al Ejército y la Marina para tareas de seguridad pública sin regular su tarea en la ley, y con ello iniciaron una “guerra contra el crimen organizado”.

“Que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo porque no les queda, eso es hipocresía”, apuntó.