AMLO al PRI: No sean “masoquistas” y “divorciense” del PAN

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al PRI que no sea “masoquista” y que se divorcie de la alianza Va por México que tiene con el PAN y PRD, y aunque descartó abrir a los priistas la puerta de su movimiento los invitó a ir “juntos llevar la transformación que requiere el país”.

En la Mañanera de este martes, el mandatario federal también aplaudió que el PRI en la Cámara de Diputados esté impulsando una reforma para extender el plazo que tienen los militares y marinos para ayudar en seguridad pública, para que pase del 2024 al 2028.

“Si el PRI plantea ayudar haría muy bien. Y que se deslinde ya…”

-¿Incluso de la alianza? -se le preguntó.

“Bueno, eso ya es su asunto, que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio”.

-No es que se aproveche el PRI, con lo mal que le ha ido electoralmente, que aproveche lo que ha tenido Morena.

Alcaldes y diputados de la alianza Va por México. Foto: Cuartoscuro

“Pues también, pues cualquier partido lo que busca es salir adelante y si les está yendo mal ni modo que sean masoquistas, o sea, qué hacen si por eso existen los divorcios. O sea, no”.

-¿Lo recibirían de este lado? -se insistió.

“No, yo no sé, ese es otro asunto, a mí lo que me importa es que podamos juntos llevar la transformación que requiere el país, en bien de todos.

“Podemos tener muchas diferencias, pero en el tema de seguridad, que está de por medio la tranquilidad de la gente, y que podamos caminar con libertad, que no nos roben, que no nos secuestren”, dijo el mandatario federal.

AMLO reprocha al PAN

El presidente de la República reprochó al PAN no hacer a un lado las diferencias políticas que tienen con su gobierno y rechazar en el Congreso toda propuesta, aun cuando es en seguridad.

“Cómo vamos a meter en la agenda política este tema. Es realmente mezquino. Los del PAN, huelga, nada. Estaba yo dándoles a conocer cómo estamos actuando en Guanajuato, en Jalisco, en todos lados, no estamos viendo ‘ah, aquí gobierna el PAN, aquí no va la Guardia Nacional, aquí no va a estar el Ejército’. Es de los estados en donde hay más presencia de la federación porque se necesita, porque nos interesa la gente”, expuso.

Los dirigentes nacionales de los integrantes de la alianza. Foto: Cuartoscuro

Para López Obrador dijo que “hace bien el PRI en rectificar” y regresar a sus orígenes como un partido que surgió de la Revolución Mexicana.

"Es que desde Salinas se empanizaron, o sea, un partido surgido de una revolución ejemplar, la Revolución mexicana, la primera revolución social del siglo XX, profunda, y ahí surge un partido, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente Calles, que une a todos los grupos revolucionarios y funda un partido, 1929”, agregó.

SIGUE LEYENDO:

AMLO: “Sí cambié de opinión” sobre sacar al Ejército de las calles

COVAX adelanta entrega de vacunas Covid para niños en México

RMG