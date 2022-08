“Va por México” ratifica a Santiago Creel como presidente de la Cámara de Diputados

Al grito de “¡presidente!”, “¡presidente!”, los integrantes de la coalición “Va por México” que conforman PAN, PRI y PRD respaldaron al panista Santiago Creel como el próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de quien dijeron es un demócrata que “le regresará la dignidad” al cargo, aunque están a la expectativa de que Morena “cumpla su palabra”.

Durante la reunión plenaria conjunta de la coalición legislativa en el Palacio de San Lázaro, el coordinador de la bancada panista, Jorge Romero, reiteró que Creel se mantiene firme como su propuesta para ser el próximo presidente del órgano de gobierno, como se acordó al inicio de la 65 Legislatura en agosto de 2021.

Su postulación también fue respaldada por los dirigentes nacionales de los tres partidos, el panista Marko Cortés, el priista, Alejandro Moreno y el perredista, Jesús Zambrano; así como de los respectivos coordinadores Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro.

Más tarde en conferencia de prensa, Romero, recordó que, por acuerdo, pero principalmente por ley corresponde al PAN la presidencia de la Mesa Directiva el segundo año de la 65 Legislatura y el último a la bancada del PRI.

El PRI muestra su apoyo al diputado Foto: Especial

“Lo que sostiene la Mesa Directiva para el Partido Acción Nacional en la persona de Santiago Creel no es solamente la palabra, es la ley y es un acuerdo original que resolvimos hace un año, así es que aspiramos a que siempre y sencillamente se cumpla con la ley”, señaló el líder parlamentario.

Al respecto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que Creel en la presidencia del órgano de gobierno, regresará la dignidad al cargo que ocupó el primer año de la 65 Legislatura el morenista, Sergio Gutiérrez Luna.

Santiago Creel, el panista que se perfila como el próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, rechazó pronunciarse sobre su ya cantado cargo, tras asegurar que es respetuoso del pleno del órgano legislativo.

A un día de que se realice la sesión preparatoria para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva y como El Heraldo de México lo adelantó, Santiago Creel se mantiene firme para ser el próximo presidente del máximo órgano de gobierno en San Lázaro.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre su postulación al cargo, que cabe aclarar aún debe ser ratificado por mayoría simple del pleno de la Cámara de Diputados, Creel se mostró institucional y señaló que no hablará sobre el tema hasta que el pleno camaral tome una decisión sobre la integración del órgano durante la sesión preparatoria que se realizará este miércoles a las 18 horas.

¿Parece que va ya en caballo de hacienda la presidencia de la Mesa Directiva, cómo se siente?

- “Tú sabes mucho cómo me gusta montar a caballo, pero ahorita ando a pie y ando a pie porque alguien que aspira a presidir la Cámara de Diputados, lo primero que tiene que saber es respetar al Pleno. Yo respeto absolutamente a la soberanía del Pleno que es la representación del pueblo de México y no me voy a pronunciar antes que se pronuncie el pleno, por eso voy a pie”, señaló Creel.