Chocan SCJN y Palacio Nacional

En medio del choque de López Obrador con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa, los ministros dieron un duro revés al presidente de la República al invalidar ayer reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRYT) que obligaba a los periodistas a diferenciar información y opinión en los medios electrónicos.

Sin embargo, el golpe de la Suprema también es para los legisladores de Morena y sus aliados porque hicieron un batidillo en con los procesos legislativos a la hora de discutir el tema, al saltarse las lecturas previas del dictamen como marca el reglamento del Congreso de la Unión, además de incumplir con el requisito básico de que el dictamen se publicara en la Gaceta del Senado al menos 24 horas antes de su discusión.

Nada bien le ha ido a la Presidencia de la República con la Suprema Corte desde que fue invalidada su idea, que luego pasó por el Senado para ampliar dos años el mandato presidencial del máximo tribunal de justicia del país de Arturo Zaldívar.

Son varios golpes los que dan fuerza aún a la separación de poderes. Entre otros asuntos destaca la declaratoria inconstitucional que el Poder Ejecutivo pudiera decretar el destino de los ahorros que hipotéticamente se deriven de la Ley de Austeridad Republicana. Otro revés es la inconstitucionalidad al decreto para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. También echó abajo el decreto para ocultar información sobre obras de primer nivel con el pretexto de seguridad nacional. Por mayoría, además los ministros tumbaron la reforma que promovió Morena para prohibir al Tribunal Electoral revisar decisiones internas del Congreso.

Parece que se acabó el romance entre la SCJN y Palacio Nacional, por lo que será clave la definición sobre la prisión preventiva oficiosa.

La nueva derrota de Serrano

Hundido políticamente en la Ciudad de México después del fracaso como primer operador del entonces jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, debido a que ni terminó quedándose con el PRD ni retuvo el poder en las elecciones de 2018, Héctor Serrano encontró un salvavidas en Ricardo Gallardo, a quien conoció en la Cámara de Diputados como integrantes del sol azteca hasta renunciar al grupo político para unirse al PVEM.

Gallardo, ahora gobernador de San Luis Potosí por el Partido Verde, le puso todo para que el exsecretario de gobierno mancerista terminara mudándose a la huasteca, incluidas más de 16 posiciones en la estructura de la administración pública de gente muy cercana a Serrano y con la que trabajó en la Ciudad de México, entre otras cosas con un objetivo: hacerse del partido Morena en San Luis Potosí. Pero el operador político volvió a fracasar al perder el proceso.

Rita Ozalia Rodríguez Velázquez es la nueva dirigente de Morena en San Luis Potosí. Se trata de la hermana de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.



UPPERCUT: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, prefirió quedarse en Boston que ir a la reunión plenaria con senadores de Morena, a quienes les canceló de última hora. En la pasada reunión con Diputados no todos lo elogiaron porque una parte de los representantes de San Lázaro apoya a Marcelo Ebrard y otro bloque a Claudia Sheinbaum. Con los senadores prefiere no arriesgarse porque no es su cancha; incluso en enero, durante la reunión plenaria pasada, sintió un vacío cuando los representantes de la Cámara alta se levantaron de su asiento para no estar en la reunión.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

CAR