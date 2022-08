Va por México cierra filas ante un posible embate del gobierno: “Si tocan a uno, nos tocan a todos”

La coalición legislativa “Va por México" que conforman PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, cerraron filas ante el embate que esperan de Morena y el gobierno federal por no acompañar reformas regresivas con la electoral, tras asegurar que “si tocan a uno los tocan a todos”, advirtieron que “¡hay tiro!” para defender la Constitución y para las elecciones de 2023 y 2024.

Durante la reunión plenaria conjunta que realizaron la mañana de este martes, los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, así como los coordinadores de los tres grupos parlamentarios Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro respectivamente, en la Cámara de Diputados.

Tras advertir que cuando vengan las aprobaciones de las iniciativas que Morena, buscarán a todos los diputados de oposición “uno a uno”, el dirigente de Acción Nacional, advirtió que será un año legislativo complejo, advirtió que ante los resultados desfavorables que tendrá Morena y aliados vendrá el embate por lo que los llamó a tener cuidado.

Por ello, llamó a los diputados de los tres partidos a que ante cualquier acto de intimidación se dirijan a los coordinadores de las respectivas bancadas y a las dirigencias nacionales.

Al respecto, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que, “si tocan a uno, tocan a todos”, adelantó que responderán los embates con acciones colectivas, más tarde, el líder perredista, Jesús Zambrano abundó que se interpondrán amparos conjuntos.

“Dejar claro que, si tocan a uno, nos tocan a todos y no van a poder con la coalición “Va por México… No podemos permitir la persecución política, no podemos permitir que se difame y se calumnie, pero más aún no podemos permitir que se rompa el régimen democrático, el equilibrio de poderes y el respeto a quien piensa distinto. Por ello, si tocan a uno responderemos todos con acciones colectivas legislativas y partidistas”, sostuvo el líder priista.