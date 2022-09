SEP lanza plan de trabajo; reconocen que no todos regresaron a las aulas

En su segundo día al frente de la Secretaría de Educación Pública y al participar por primera vez en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Leticia Ramírez Amaya dio a conocer su nueva estrategia al frente de la SEP, al mismo tiempo que reconoció el que, tras el regreso presencial a las aulas “no todos los alumnos regresaron a la escuela”.

“Soy una maestra orgullosamente normalista, egresada de la benemérita escuela nacional de maestros y a partir de ayer he tomado la dirección de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Con responsabilidad tomo el compromiso de este encargo porque como servidora pública he luchado y trabajado por la transformación y mejora de México”

El primer compromiso que hizo ante el presidente de México fue priorizar la atención de la educación a los sectores más desprotegidas.



“Mi trabajo será para la educación de todas y todos, pero como un principio de la cuarta transformación, será principalmente con los más necesitados, con los indígenas, con los afro mexicanos, con los jornaleros, migrantes y con aquellos que enfrentan barreras para el aprendizaje, de personas con discapacidad”, señaló.

Sin dar cifras, la nueva titular de la SEP reconoció que, tras dos años de clases a distancia forzadas por la pandemia de Covid-19, hubo deserción escolar; pues no todos regresaron a cursos presenciales, por lo que dijo “hará que todos los alumnos regresen a las aulas”.

“Sin embargo el regreso a las actividades presenciales no trajo a las escuelas a todas y todos nuestros estudiantes. Hoy tenemos que hacer que regresen a las escuelas la totalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, desde la educación inicial hasta la educación superior. No por una cuestión de estadística, sino porque no hay nada más importante para ellos y para nosotros que estén en la escuela, que aprendan, que jueguen, que convivan, que compartan, que sean felices”