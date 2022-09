Voy en el Metro: así ha evolucionado el transporte que Chava Flores describió en los 70

Las canciones no solamente son una forma de expresión para sus creadores o una fuente para que las personas se entretengan, ya que muchas de ellas sirven como crónicas de su tiempo y de las características que había en el contexto dentro del que fueron escritas.

Un experto en esto fue el compositor Chava Flores, quien a lo largo de los años creó piezas que relataron cómo era vivir un sábado en el entonces Distrito Federal, cómo podía terminar un funeral e incluso la forma en la que se desarrollaba una fiesta de XV años en cualquier comunidad mexicana.

Sin embargo, una de las piezas que más recuerdan sus fanáticos es Voy en el metro, la cual narra cómo era la experiencia de subirse al Servicio de Transporte Colectivo durante los primeros años de operación de la Línea 2, la cual originalmente era mucho más breve de lo que es en la actualidad.

Chava Flores es uno de los cronistas más importantes del país.

Originalmente, el gobierno del entonces Distrito Federal inauguró esta obra el 1 de agosto de 1970 con una serie de estaciones que corría desde Pino Suárez hasta Taxqueña. La primera Línea 2 contaba con las siguientes paradas.

Taxqueña.

General Anaya.

Ermita.

Portales.

Nativitas.

Villa de Cortés.

Xola.

Viaducto.

Chabacano.

San Antonio Abad.

Pino Suárez.

El cantante fue uno de los cronistas musicales más importantes de México.

Posterior a esto, tuvo una ampliación en septiembre de ese mismo año, por lo que se incluyeron 11 estaciones más para que llegara hasta Tacuba. La ampliación consistió en las siguientes.

Zócalo.

Allende.

Bellas Artes.

Hidalgo.

Revolución.

San Cosme.

Normal.

Colegio Militar.

Popotla.

Cuitláhuac.

Tacuba.

Finalmente, en agosto de 1984, la Línea fue completada con dos estaciones más: Panteones y Cuatro Caminos. Pese a que la línea 12 es la considerada más larga de todo el Sistema de Transporte Colectivo, la Línea 12 es la que tiene más estaciones: 24.

No existían algunas estaciones

Chava Flores murió el 5 de agosto de 1987, tres años antes de esto se realizó la última ampliación de este sistema. La creación de esta melodía se realizó en la década de los años 70, por lo que desde la primera estrofa se ve un cambio con lo que es ahora esta obra de infraestructura pública.

El compositor inicia el recorrido desde Tacuba, mencionando las colonias que pasan por las estaciones iniciales, por lo cual no menciona ni a Cuatro Caminos y ni a Panteones.

Adiós mi linda Tacuba

Bella tierra tan risueña

Ya me voy de tu Legaría

Tu Marina y tu Pensil

En total, la Línea 2 que describe Chava Flores tiene 23.43 kilómetros.

La tarifa ha cambiado

Uno de los cambios más obvios en este servicio es que su precio ha incrementado con el paso de los años. Originalmente, el costo de cada boleto era de 1.25 en su lanzamiento; sin embargo, a unos meses bajó en un peso.

Esta tarifa se conservó durante varias décadas hasta 2002, cuando se elevó a dos pesos; el 2 de enero de 2010 el gobierno local anunció que la entrada costaría tres pesos.

El último ajuste que se realizó fue el 13 de diciembre de 2013, cuando se estableció que cada viaje tendría una tarifa de cinco pesos. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habría más incrementos en su gobierno. Desde su origen.

Ya me voy, me lleva el metro

por un peso hasta Taxqueña

Si en dos horas no regreso

Guárdame una tumba aquí

Además se incluyó la tarjeta de movilidad para permitir el cobro electrónico.

Los anuncios persisten, pero han cambiado

Una de las indicaciones que realiza el transporte, sobre todo en estaciones donde hay una alta concentración de personas es que se guarde la calma y antes de bajar, permita salir. Esta información es dictada por el sistema de sonido de los vagones o inclusive por policías que ayudan a la gente a mantener el orden en estaciones como Hidalgo en la Línea 2.

Esta indicación parece ser eterna en los días congestión de este servicio, debido a que son muchos los usuarios que no esperan para ingresar a las unidades y tienden a empujarse para entrar a los vagones y así no tener que esperar al siguiente.

Al bajar a los andenes

Escuché esta cantaleta

Al mirar llegar los trenes

No se aviente para entrar

No es seguro bajar a las vías

Es obvio que tener contacto con las vías del Metro es altamente peligroso; sin embargo, esto no ha ocasionado que la gente permita que sus objetos caigan a este punto o inclusive que se lancen con la intención de acabar con sus vidas, lo cual afecta de manera importante el servicio.

La Fiscalía General de Justicia de la capital tiene un protocolo de acción que permite levantar el cadáver de una persona en un máximo de 15 minutos para continuar con el servicio; más o menos el mismo tiempo pasa cuando alguno de los usuarios deja caer algún objeto, aunque en estas ocasiones el jefe de estación es quien se encarga de la emergencia. Tan solo en los últimos cuatro años han caído más de seis mil artículos.

En las vías incluso se rescatan peritos que son puestos en adopción.

En el caso de los suicidios, el gobierno de la capital y la Secretaría de Seguridad Ciudadana incluso han creado un protocolo especial para atender a las personas que siguen una serie de patrones que fueron identificados en personas que buscan acabar con su vida dentro del Metro. De esta manera, los uniformados suelen atenderlos y así evitar que perezcan en las vías.

Si en diecisiete segundos

No ha podido ni se meta

Ni se baje la banqueta

Que se puede rostizar

Es cada vez más grande

En el coro de la canción, Flores describe al Metro como una obra de tamaño mayúsculo; sin embargo, para cuando creó la canción a inicios de los 70, solamente existían las líneas 1, 2 y 3 que daban servicio a través de 40 estaciones. Actualmente, este sistema cuenta con 195, muchas más de las que describía el compositor.

Actualmente está suspendido el servicio en 20 paradas de la Línea 12 debido a las labores que se realizan en la interestación de Metro Olivos, la cual se derrumbó el 3 mayo de 2021. La Fiscalía General de Justicia presentó evidencia para que varios exfuncionarios locales pudieran ser vinculados a proceso por este hecho.

Tampoco funcionan 12 estaciones de la Línea 1, la cual se encuentra en su mantenimiento integral desde su fundación hace 53 años. Se prevé que que estos trabajos terminan en marzo de 2023.

La jefa de Gobierno ha implementado un plan para rehabilitar la línea más vieja de todas.

Por lo pronto, hay un servicio paralelo de transporte público que permite a la gente transportarse por las terminales cerradas de Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Súarez, Isabel La Católica y Salto del Agua.

Sobre la limpieza que presume en la canción, el Metro de la Ciudad de México dispone de un robusto equipo que se encarga de asear todos los espacios públicos y así evitar que se acumulen los desechos que deja la gente. Además de esto, los trenes que llegan a las terminales suelen ser desocupados para que el personal de limpia pueda trapear las unidades.

De acuerdo con Juan, uno de los trabajadores, anteriormente había basureros en las inmediaciones de las estaciones, pero se retiraron debido a que los usuarios aprovechaban para dejar los desperdicios de sus viviendas. Se prevé además que la CDMX comience a generar energía para el Metro a través de los desechos que hay en la capital.

Voy en el metro, ¡qué grandote

Rapidote, qué limpiote!

¡Qué deferencia del camión

De mi compadre Jilemón

Que va al panteón!

El número de estaciones incrementó de manera sustancial.

Los bultos no son un problema

Pese a que en sus inicios no se permitía llevar paquetes voluminosos dentro de las instalaciones, poco a poco el Metro permitió que las personas entraran con ellos. Esto comenzó a cambiar debido a las necesidades de los usuarios.

Las autoridades se sensibilizaron a través de los años con los comerciantes o con las familiares que necesitaban transitar con equipajes o bolsas enormes de mercancías.

En estaciones que son cercanas al Centro Histórico como La Merced, Zócalo, Pino Suárez, Hidalgo, Tepito, entre otras, es común ver a personas que llevan carne, chicharrones inclusive aves de corral dentro de cajas para la venta que sostiene su economía familiar.

Sin embargo, se realizan operativos para evitar que se trasladen artículos peligrosos como armas e incluso pirotecnia. Cerca del 15 de septiembre, las autoridades evitan que la ciudadanía transporte estos artículos hechos con base en pólvora.

Aquí no admiten guajolotes

Ni tamarindos, zopilotes

Ni huacales con elotes

Ni costales con carbón

Se implementaron vagones exclusivos para mujeres.

No hay espacio para el acoso

Tras la pandemia, la cantidad de personas que viajaban en el Metro de la Ciudad de México disminuyó, pero aún así el promedio mensual de pasajeros se encuentra entre los 70 y 90 millones de personas al mes. Esto ha ocasionado problemas de espacio que buscan terminarse por medio de una estrategia integral de movilidad.

Además de la renovación de la Línea 1, la capital ha integrado servicios como el Metrobús, el Trolebús, el Trolebús Elevado, el Cablebús e incluso el servicio de Ecobici, el cual permite la movilidad sustentable.

Para evitar las agresiones en contra del sexo femenino, se dispuso en 2007 el programa que tiene como fin el brindar espacios seguros en las instalaciones por medio de vagones en los que solamente pueden ingresar mujeres, adultos mayores y menores de 12 años de edad.

En caso de que un hombre incumpla con esta medida es sacado de este punto, expulsado de la estación e incluso algunos que llegaron a cometer alguna agresión pueden ser denunciados ante el juez cívico. Sin embargo, se ha buscado en varias ocasiones incrementar las penas que tienen los que no cumplen con esta normativa.

¡Que se quite de la puerta!

Y luego luego que me quito

Y siguió la señorita

¡Que se arrime más pa' allá!

¡Qué no fume! Si ni fumo

Ya me trae de su puerquito

Yo por más que me la busco

No la jallo donde está

Los vagones han sido modernizados.

Ya hay estaciones con baños

En un inicio las estaciones del Metro no contaban con un sanitario para los pasajeros. Para poder acceder a un sanitario era necesario buscar el servicio en alguna casa o negocio cercano. Conforme fue avanzando el servicio, comenzaron a crecer los lugares donde las personas podían acceder a un inodoro.

Conforme fueron incrementando las líneas en la Ciudad de México, también se fueron agregando locales con retretes en puntos de alta afluencia como Pantitlán o Centro Médico, a los cuales se puede acceder sin tener que salir de la estación.

Adiós mi linda Tacuba

Ya pasamos por Cuitláhuac

Ya pasamos por Popotla

Y el Colegio Militar

Ya me estoy arrepintiendo

No haber hecho de las aguas

Si me sigue esta nostalgia

Yo me bajo en la Normal

Tanto la capital del país como su transporte insignia ha cambiado de manera significativa en estos últimos 53 años. Casi todo lo que narra el intérprete en su canción ha dejado de tener estas condiciones, pero hasta el momento no hay quien haya logrado definir mejor, al menos por medio de la música, las características de este transporte que lleva a millones de personas a sus destinos al año.

