Trolebús Elevado. ¡Excelente trabajo de la Dra. Sheinbaum!

La Ciudad de México continúa siendo ejemplo de innovación y transformación. El Trolebús Elevado es una realidad para los habitantes de Iztapalapa, un transporte único en el mundo. Fieles a nuestros principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, así siempre alcanza para más.

Rehabilitar las venas de la ciudad es fundamental para la Cuarta Transformación, ofrecer transporte a quien menos tiene es un acto de Justicia Social.

Fue un honor acompañar a la Doctora Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a Clara Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa (la alcaldía más poblada de la ciudad) al recorrido y pruebas de operación del nuevo Trolebús Elevado que mejorará la vida de miles de personas.

Los capitalinos gozan cada vez más del derecho a una movilidad plena; Iztapalapa ya no es la misma que hace 4 años, y sus habitantes lo saben; se trata de un gobierno que trabaja para servir a la gente.

Desde el Trolebús elevado se alcanza ver el Cablebús, dos innovaciones del Gobierno de la Doctora Sheinbaum, aplicadas en una de las zonas más vulnerables de la ciudad de México.

Es claro que hoy se apoya la movilidad más moderna y eficiente para quien más lo necesita; y la ciudad de México está aportando también al mundo un nuevo sistema de transporte. ¡Un nuevo compromiso cumplido de la Jefa de Gobierno!

Se trata de una obra que responde a la justicia social, un transporte que ahorra el tiempo de traslado hasta en 66% y no contamina; es decir disminuye el tiempo de trayecto de una hora a 18 minutos con 26 unidades de Trolebús que sustituirán a 250 microbuses a lo largo de 8 kilómetros y además se conecta a la línea 8 del Metro.

De hecho, en el marco de la 26ava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en 2021 la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) reconoció al Gobierno de la Ciudad de México por impulsar la electromovilidad.

En este marco, en una ciudad Innovadora y de Derechos, este sistema de transporte es una alternativa más para los jóvenes de la ciudad de México y un compromiso cumplido hacia la juventud toda vez que el Trolebús Elevado irá de Constitución de 1917 a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Con una inversión de 3 mil 169 millones de pesos, en una segunda etapa irá de la UACM casa Libertad a CETRAM, Santa Martha a través de 8.5 kilómetros exclusivamente bajo el esquema de transporte público, contrario a lo que gobiernos neoliberales construyeron con segundos pisos solo para autos y a costos elevados. En Iztapalapa, con 1.8 millones de habitantes nunca había habido una inversión en un transporte masivo.

El Gobierno de México está invirtiendo en transporte público, en la Línea 1 del Metro, en Trolebuses, en Metrobús, en Cablebús, es decir, en un sistema de transporte integrado a través de la Tarjeta de Movilidad Integral, pensando en las familias mexicanas con el mejor transporte para quien menos tiene.

El Trolebús Elevado beneficia al medio ambiente y es una obra de justicia social.

¡Así es como se trabaja y se convence!

¡Enhorabuena, Ciudad de México!

¡Enhorabuena, Jefa de Gobierno!

¡Enhorabuena, 4T!

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

CAR