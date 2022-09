Adán Augusto López niega que la Guardia Nacional haya fracasado; aplaude iniciativa del PRI

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó que la estrategia de seguridad federal haya fallado y ratificó que respaldan la iniciativa priista que amplía la presencia de la milicia en las calles, para que pase en el Congreso de la Unión.

Al acudir a Toluca al Quinto Informe de Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, el titular de la Segob planteó que se cuestione a los gobernadores del PAN, si no están de acuerdo con la operación de la Guardia Nacional (GN) en sus estados.

“Yo creo que no ha fallado la Guardia Nacional que le pregunte a los gobernadores de emanados de Acción Nacional si ellos no están acuerdo… no le diría que le pregunte a los gobernadores emanados de del PRD porque no hay”, declaró.