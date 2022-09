Adán Augusto López rechaza presión a Alito Moreno para avalar reforma de la Guardia Nacional

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández rechazó una supuesta presión del gobierno federal hacía el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para avalar la reforma a la Guardia Nacional o disolver la coalición Va por México.

En conferencia de prensa, tras acudir a un encuentro con las bancadas de Morena, PVEM, PT y PES en el Senado, el encargado de la política interna sostuvo que el gobierno federal no es agente del Ministerio Público ni fiscal para realizar una indagatoria contra el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"El gobierno federal tiene otras tareas, pero la investigación en el caso de hechos de probable carácter delictivo, pues no. La investigación judicial no corresponde al carácter del Ejecutivo Federal", indicó.

Y es que se le cuestionó al secretario de Gobernación sobre la iniciativa del Revolucionario Institucional en San Lázaro para prorrogar que el Ejército siga con labores de seguridad en las calles hasta el año 2028 y no en el 2024 como actualmente indica la Constitución.

Además se me cuestionó sobre ese saludo efusivo a Alejandro Moreno Cárdenas durante la entrega del cuarto informe de labores del gobierno federal en San Lázaro el primero de septiembre.

"Saludé efectivamente a Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas. Esto no es un asunto de enemistades, y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opiniones", expuso.

Sobre la suspensión de la coalición Va por México, el secretario de Gobernación desconoció si hay una ruptura o diferencias entre los partidos PRI, PAN y PRD. "No he tenido tiempo, he estado aquí como tres horas y no sé, porque no conozco ese anuncio, entonces no puedo opinar de algo que no conozco", expresó.

