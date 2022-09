Adán Augusto y el berrinchudo de Monreal

¿Será que del lado del gobierno ya están haciendo las paces con el senador “rebelde” Ricardo Monreal? Algunos indicios apuntan hacia esa dirección:

1.-La propia presencia del secretario de Gobernación en el Senado, en reunión con todo el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, luego del plantón en su plenaria por parte de todo el gabinete de seguridad, comenzando por el propio tabasqueño.

2.-El tono del encuentro por parte de Adán Augusto López Hernández: jocoso, dirigiéndole bromas --y algunas puyas sandungueras- al coordinador de los senadores de su partido.

3.-El anuncio de que muy probablemente –después de dos años y medio de interrupción a causa de la pandemia, según dijo- tendrían un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya hace falta, reconoció.

4.-Y esta frase a renglón seguido: “La otra pandemia ya también está terminando”.

Todo esto, a puertas abiertas, con la presencia de los medios y ante un Monreal que, en un inicio pareció algo envarado, pero que poco a poco se fue relajando.

Adán Augusto inició con una disculpa por su inasistencia a la(s) plenaria(s). No fue “un berrinche”, alegó, “eso lo acostumbran los zacatecanos –dijo entre risas, señalando a Monreal a su lado-; los tabasqueños no”.

Que las siglas no nos dividan, pidió luego: A veces es mejor no voltear a ver para atrás porque no nos vayamos a convertir en estatuas de sal, pero también al menos a mí me gusta reconocer cuando nos hemos equivocado, o cuando nuestro interlocutor no tiene la razón, pues también con toda la franqueza lo decimos.

En el caso del Senado de la República, indicó, pues sí hay una comunicación institucional y fluida. “Lo hay con Ricardo, que es no nada más nuestro amigo y compañero, a veces es como el compañero rebelde, pero eso es a veces nada más…”, dijo, arrancando de nuevo algunas carcajadas.

Vino luego el papelito que le pasó Alejandro Armenta solicitándole que el presidente les invitara a comer un tamal de chipilín. Pero resulta que ahorita hay veda, apuntó el de Bucareli. Sin embargo, ofreció pasar el recado al presidente y calculó que para el 19 o 20 de septiembre pudiera ser.

Siguió su mensaje de fondo: "Aunque pueda sonar autoritario o impositivo y se los digo así con franqueza, el proyecto de Nación no admite titubeos. Un proyecto de nación como el que encabeza Andrés Manuel López Obrador, requiere de la unidad y el compromiso de todos, sobre todo de quienes nos representan en el Poder Legislativo”.

Y el aviso a manera de broma para cerrar: Les prometo que por segunda ocasión voy a ver el Canal del Congreso sin interrupciones…

•••

GEMAS: Obsequio del presidente del PRI, Alejandro Moreno, ante la “suspensión temporal” de la coalición, anunciada por PAN y PRD: “Ante cualquier duda, se los dice el PRI, la alianza Va por México no está en riesgo”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

CAR