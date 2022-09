Rosario Robles: Viví la injusticia en carne propia y encontré una causa para estar en la cárcel

Rosario Robles Berlanga, quién se desempeñó como secretaria de Estado en el gobierno del priista de Enrique Peña Nieto, abandonó la prisión de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México donde fue recluida en 2019 por señalamientos de haber formado parte de un esquema de corrupción que alcanzó a las dependencias a su cargo.

A lo largo de sus años en Prisión Preventiva se le dijo que dicho procedimiento correspondía a un supuesto peligro de fuga por parte de la exfuncionaria. Por ello, algunas de las nuevas medidas impuestas fueron la entrega de su pasaporte, no poder salir del territorio mexicano y acudir de manera quincenal a firmar ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En entrevista con Salvador García Soto para el programa Las Noticias de la Noche, a través de la señal de radio de Heraldo Media Group, Rosario Robles, aseguró que los años encerrada fueron muy duros pero que sin duda el más revelador fue el primer año pues el encierro la llevó a crear que se quedaría ahí.

Robles Berlanga señala que: "Cuando llegué ahí y tuve que pasar por ese umbral en donde te piden el nombre, te ponen las huellas y todo esto, pues no lo puedo creer ¿por qué me están haciendo esto a mí? Y pues que tengas una persona en el área en donde yo estaba, que te encierren con un candado, o sea, la primera noche fue brutal; en la mañana siguiente decían tu nombre y tenía que decir ‘aquí estoy’.

Al ser cuestionada sobre su primera reacción al encierro y si estaba molesta, Robles confesó que, en efecto, estaba molesta, pero era con todo mundo, además de que tuvo que enfrentar el enojo de su hija pues, narra, que esta le pidió no ir la audiencia que la dejó encerrada por tres años.

“Si claro, estaba muy enojada, decía que no era justo que me estuviera pasando eso. Enojada con todos. Mi hija Mariana que estaba ahí todo el tiempo a veces me reclamaba el que me hubiera presentado, ella decía que era ingenuidad el presentarme a mi audiencia”

Sobre si estaba arrepentida de regresar de Europa para presentarse a la audiencia de forma voluntaria, Rosario recalcó que no, que el hacer caso a este llamado de la justicia para ella era una declaración de inocencia.

“Nunca, yo creo que no tuve otra opción, desde el momento en que me requirieron me regresé de donde estaba (Europa), yo quise dar la cara porque para mí era la manera de demostrar que era inocente, que no estaba huyendo, que no era una prófuga de justicia. No me arrepentí, pero ya al pasar el primer año empecé a agarrar una dinámica de actividades, durante mis tres años leí muchísimo”