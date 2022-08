Todos a la cárcel

Sé de buena fuente que el sector progresista del morenismo; el de las universidades gringas; el del chairismo ilustrado, pues, tuvo un miércoles muy difícil. Lo vio una amigo muy cercano: el de la mesa en el Covadonga tuvo un problema de atragantamiento con la torta de milanesa (muy recomendable, dicho sea de paso). Luego me enteré de que, ahí cerca, otro se cayó de la bici, porque iba viendo el teléfono mientras pedaleaba a una mano, y que el otro, el vegano, sufrió una especie de tramafat, que para acabarla de joder no: no curó la ivermectina, que era lo que estaba a mano porque sobraron unas dosis de aquella campaña en la Ciudad de México. ¿Por qué tanta agitación? Porque el presidente dijo que lo de la prisión preventiva oficiosa está muy bien. Que luego de tanta chamba para detener a quien hay que detener, de tanto operativo, protocolo y autoridades de los tres niveles de etcétera, de tanta carpeta de investigación y de tanto no descartar ninguna línea de investigación, es un pecado que detengan a un compa y luego luego salga libre. Que la preventiva combina muy bien con los abrazos no balazos, pues, dijeron sin decir.

Sí, es como para broncoaspirar telera con milanesa y experimentar con la ivermectina, porque todos sabemos que la preventiva oficiosa tiene una consecuencia funesta: cárceles atiborradas de personas acusadas de robos ínfimos que se quedan años y años en la prisión porque, además, son pobres. Sabemos también, por mucha militancia chaira de que fardemos –perdonarán el casticismo, pero va bien con el Covadonga–, que sin embargo es útil para usar la justicia con fines de persecución política, y sabemos que este sexenio la ha usado de esa manera con singular alegría, porque sí, lo de Rosario Robles fue un ajuste de cuentas impúdico y lo de Murillo, con 74 años y unas acusaciones que de momento, por lo que sabemos, nomás no se sostienen, una pasada, probablemente concebida para distraer de las implicaciones espantosas, para la 4T, del informe de Encinas.

Vaya, que se justifica la caída de la bici porque además el presidente humanista, el mega demócrata, el que ejerce el poder a nivel de cancha por su gran sensibilidad con los pobres, el de prohibido prohibir, tiene al país militarizado, con la aclaración de que quien el futuro pretenda echar para atrás sus medidas tendrá que hacerlo contra los que tienen las armas, y sostiene a Gertz a costa de lo que sea, y considera que es una maravilla Cuitláhuac García, el que tiene a cuanto opositor en prisión por, imagínense, “ultrajes a la autoridad”. Sí: se justifican el atragantamiento de chilitos en vinagre, el soponcio y el banquetazo, porque la Cuarta Transformación de la Vida Pública, queda ya meridianamente claro, es un gigantesco “Todos a la cárcel”. Como he dicho ya, que difícil es ser chairo.

