Para qué sirve el Insabi (y la CFE, y la Guardia Nacional, y...)

El problema es la mala fe de los conservadores, que han tundido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y su titular, Juan Antonio Ferrer, desde que esta institución insignia de la 4T llegó a beneficiar, ya saben, a todos, pero primero a los pobres porque etcétera.

Los conservadores dicen que con la muerte del Seguro Popular y el nacimiento del Insabi se quedaron sin servicios de salud muchas personas, cientos y cientos de miles, entre los 40 millones que atendía el Seguro, y que se dejó venir un desabasto de medicamentos como no se había visto nunca. Y sí, todo eso es cierto. Pero el camarada Juan Antonio ha callado para siempre a los fifís, a los neoliberales desesperados porque se acabaron sus privilegios. Llamado a comparecer ante los diputados, el camarada explicó por qué esas quejas son totalmente injustificadas: porque, sentenció, el “Insabi no presta servicios de salud”. “¿Para qué sirve entonces?”, se preguntarán las, los lectores.

Bueno, para varias cosas. Destacadamente, explicó, para contratar personal. Así dijo el señor director, y de pronto vimos la luz: el Insabi, que de todas maneras ya básicamente no existe y le pasó la chamba al IMSS, siempre sí era súper escandinavo. Somos la Dinamarca mesoamericana, pues. Gracias, compañero Ferrerensen.

La gallarda comparecencia del compañero nos recuerda algo muy importante: todas las iniciativas de nuestro Presidente, el Primer Motor del Cambio, son infalibles, pero a veces nos destantean porque son inescrutables, o casi.

De esa forma, así como el Insabi no sirve para curar a nadie, la CFE no sirve para que tengas luz, sino para restituirle privilegios al sindicato, igual que la Guardia Nacional no sirve para vigilar las calles mexicanas, sino las de Qatar, que la SEP no sirve para que aprendas a sumar, sino para que no te sientas acomplejado cuando nadie te dé trabajo, que el secretario de Salud no sirve para promover la vacunación, sino para darte una embarradilla cariñosa de VapoRub cuando te contagies de COVID-19, que los ventiladores anti-Covid de Conacyt no sirven para llenar los pulmones humanos, sino tal vez para inflar globos en las fiestas, y que López-Gatell… Bueno, ahí sí se las debo. Nadie sabe para qué sirve, al margen de disminuir el número de mexicanos vivos. Para joder a Simi, tal vez, y para recordarnos que los chicharrones de bolsa tienen aceite y sal.

La cosa, pues, es que la Cuarta va. Le falta ajustar algunos detalles. Que alguien cure a quienes curaba el Seguro Popular, por ejemplo. O que puedas prender la luz. O que no nos asesinen los cárteles. Pero todo llegará, como ya nos prometieron, a partir de ahorita. Ya lo dijo el Presidente: ahora sí, en serio, porque al cuarto año va la vencida, se va a armar lo del sistema de salud de primer mundo.

Sigan al doctor Patán para una crítica más documentada de la 4T.

POR JULIO PATÁN

COLUMNISTA

@JULIOPATAN09

