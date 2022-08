Cuál es el precio del Paxlovid, píldora contra la Covid-19

El antiviral contra el Covid-19 aprobado por Pfizer, Paxlovid, es uno de los primeros medicamentos orales avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar el coronavirus, y su aprobación en diferentes sectores podría representar un parteaguas en el combate a la pandemia actual.

Sin embargo, el medicamento se ha visto envuelto en diversas polémicas e incertidumbres por factores como su precio, eficacia y disponibilidad, por lo que han provocado que su distribución no se haya llevado a cabo sin percances.

El farmacológico es recomendado por las autoridades sanitarias para ser administrado en pacientes con formas leves y moderadas de Covid-19 con alto riesgo de ingreso hospitalario.

Por otro lado, la OMS expresó su desacuerdo en el uso del biológico en pacientes de bajo riesgo, debido a que los beneficios observados en tales casos eran insignificantes.

Recientemente la administración federal compró 300 mil tratamientos de Paxlovid a principios de agosto, y de acuerdo con la Secretaría de Salud, se suministrará sin costo y de forma exclusiva en las instituciones públicas.

Te podría interesar: Covid-19: ¿Qué variantes contagian más cuando exhalamos?

Paxlovid fue desarrollado por la farmacéutica Pfizer

FOTO: Especial

Director de Pfizer defiende precio

Tras las críticas del alto precio por parte de Pfizer del medicamento, Carlos Murillo, director de la farmacéutica en Latinoamérica, defendió el monto establecido y animó a los gobiernos latinoamericanos a considerarlo como una "inversión".

Murillo precisó que no planean bajar el precio ya que considera que es "altamente económico". En tanto, la Organización Mundial de la Salud solicitó a la empresa "mejorar la transparencia de sus precios".

A su vez, le solicitó que amplíe el alcance geográfico de su licencia, en relación al acuerdo con Medicines Patent Pool (MPP), el cual considera a 95 países, entre ellos, siete de Latinoamérica: Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Haití y Honduras.

Actualmente cada ciclo de tratamiento cuesta $530; sin embargo, aún no está disponible en farmacias para su venta.

El "rebote" del Paxlovid

Un caso que ha causado gran interés fue cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, utilizó el medicamento para tratar el coronavirus, quien al completar su tratamiento y resultar negativo en las pruebas, poco tiempo después volvió a resultar positivo, situación la cual generó incertidumbre en torno al uso del Paxlovid.

A estos casos se les conoce como el rebote de Paxlovid y de acuerdo a la doctora y analista médica Leana Wen, aún no se sabe con exactitud por qué ocurre esto, pero destacó que es por que el farmacológico no sea eficaz contra las variantes, más bien, la razón reside en que el medicamento no funciona el tiempo necesario.

Actualmente se administra durante cinco días, pero algunos pacientes persisten con la presencia del virus después de este intervalo.

¿Quiénes no deben tomarlo?

Existen ciertas afecciones médicas que pueden ocasionar efectos adversos en el tratamiento o que se requiera de una dosis diferente. Del mismo modo, algunos medicamentos perjudican la eficacia del biológico, por lo que es necesario pausarlo durante un periodo de tiempo.

Paxlovid está pensado para individuos con alto riesgo de hospitalización, entre otras características: mayores de 50 años años, sin vacunación y aquellos con sistemas inmunodeprimidos.

Sigue leyendo:

Paxlovid: México usará el tratamiento antiviral oral de Pfizer

Tratamiento Covid-19 ha disminuido su costo; estas son las causas

Dónde surgió el COVID-19: científicos hallaron el supuesto local exacto del epicentro de la pandemia en un mercado