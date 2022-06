“Voy a ser el presidente de la reconciliación”, asegura Ricardo Monreal sobre elecciones de 2024

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que conseguirá la presidencia de la República en las elecciones de 2024, a pesar de ser excluido por algunos dirigentes de Morena.

“Voy a ser el presidente de la reconciliación. A eso aspiro y lo voy a ser”, expresó en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en el programa Sergio y Lupita de El Heraldo Media Group.

Sin embargo, aseveró que no tiene un “plan B” si no consigue el apoyo del partido guinda. “No tengo ni siquiera conversaciones con gente ajena al partido. Creo que se equivocan algunos dirigentes, ellos quisieran que ya me vaya”, agregó.

“Yo sé donde estoy ubicado. Estoy muy tranquilo y tampoco me precipito. No voy a lanzar ataques a diestra y siniestra, voy a resistir. ¿Cuál es mi límite? La dignidad”, acotó.

El senador criticó severamente el evento realizado el domingo por Morena (Foto: Cuartoscuro)

A su vez, hizo un llamado a respetar la ley y evitar hacer actos anticipados de campaña. Esto por el evento que realizó la dirigencia morenista este fin de semana, llamado asamblea Unidad y Movilización para que Siga la Transformación.

También lamentó haber sido excluido del desayuno que realizaron otros candidatos, gobernadores y dirigentes del partido. Aseguró que en esta reunión aprobaron el método de encuestas para elección de candidatos, así como la organización para los comicios del Estado de México y Coahuila, además del de la renovación de dirigencias estatales del partido.

Por último, rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea parte de esta exclusión o sea un mensaje del mandatario. He estado con él en las buenas y en las malas durante 25 de años”, dijo.

Recordó cuando en 1997 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo excluyeron de la candidatura al gobierno de Zacatecas, año donde conoció al tabasqueño y lo invitó a ser la opción del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Le tengo respeto y aprecio (al presidente), no voy a confrontar con él, pero tengo mi opinión y espero que no se repita ese escenario”, añadió.

