Critican a joven por dejar propina de tres pesos; responde con mensaje contundente

La propinas en los restaurantes han sido un constante tema de debate, pues existen opiniones divididas sobre este tema, especialmente en México, pues hace un tiempo se tuvo la creencia de que era obligatoria.

Hay quienes aseguran que siempre se debe de dejar algo, sin importar la calidad del servicio, ya que hay personas muy acostumbradas a hacerlo y no sólo en restaurantes, sino también en autolavados, paquetería, servicios de valet parking, entre otros.

Sin embargo, existen personas que se han detenido más en este tema y consideran que la propina es un ingreso "extra" que depende totalmente de la calidad del servicio o de la comida, en el caso de restaurantes, es así que no dudan en no dejarla cuando no fue de su agrado.

La usuaria de Twitter @aragonezzz escribió un tuit que causó polémica por el tema de la propina: "Hoy fui a comer y la cuenta era de $147 yo sólo traía $150 y el mesero me llevó los $3 de cambio y le dije que así estaba bien y me dijo 'uy pues mejor quédeselos' ?????"

La joven compartió su experiencia en Twitter. | FOTO: Twitter @aragonezzz

Asimismo, se quejó de que la gente tenga esas contestaciones: "cómo me c*ga que la gente sea así". A pesar de que escribió detalles importantes, como el hecho de que llevaba una cantidad muy justa de dinero, le llovieron críticas a la usuaria.

"Literalmente en mi trabajo si una cuenta de 150 pesos me deja 3 pesos de propina yo tengo que poner 5 pesos más de mi bolsa para pagarle a cocina y barra esa cuenta" escribió otro usuario.

Muchos internautas la llamaron "coda" y "tacaña", además de que señalaron su falta de empatía con los trabajadores del lugar: "la propina no es de a hu*vo, pero por empatía a la gente que está trabajando todo el día y que todavía tienen que poner % de sus propinas para dar propinas a cocina, hostess, etc, sí es una ch*nga. Prácticamente esa persona pagó por atenderte a ti, tu consumo no le ayudó en nada" señaló otro usuario.

La usuaria tuvo que explicar de nuevo por qué dejó tan poca propina. | FOTO: Twitter @aragonezzz

No obstante, hubo quienes la defendieron, ya que la joven aclaró por qué lo hizo: "ya mencionó que sólo traía 150 ¿qué más podía hacer? ¿no comer?, creo que debe haber empatía de ambas partes" señaló una usuaria.

Por su parte, la joven volvió a explicar lo sucedido con más detalles: "Oigan yo sólo salí de la escuela con mucha hambre y quería mi sopa de tortilla y un agua de melón y ni tuvo buena atención el mesero así que relájense y la propina no es de a hu*vo (si he sido mesera para los que dicen que no se cómo funciona el moche)."

SIGUE LEYENDO:

Niño de 2 años pide 31 hamburguesas desde el teléfono de su mamá

"Creo que necesita ajustar su propina para hacerlo bien": Repartidora se queda con comida de cliente | VIDEO

“Les agradecería que no vuelvan nunca": Dueño defiende a mesera de comensales que le faltaron al respeto