"Creo que necesita ajustar su propina para hacerlo bien": Repartidora se queda con comida de cliente | VIDEO

Una cámara de vigilancia captó el momento en que una repartidora de comida llega al domicilio del hombre que realizó el pedido, a quien enfrenta por la propina que le dejó.

La mujer que trabaja en la plataforma DoorDash comenzó preguntándole al hombre si podía hablar con él y agregó: “Creo que no te has dado cuenta de dónde he venido, así que necesito conversar contigo”.

De acuerdo con lo dicho por la repartidora, tuvo que conducir cerca de 40 minutos para recoger el pedido, no obstante, el hombre responde que el lugar se encuentra a 15 ó 20 minutos en automóvil.

Pero la mujer lo desmintió asegurando que en realidad se encuentra a 20 kilómetros de distancia y puntualizó: “Creo que no te das cuenta de qué tan lejos está."

La mujer intentó hablar primero con el cliente. | FOTO: Captura de pantalla Youtube Driver Man

Pero el hombre no se quedó callado y le recriminó el haber tomado el pedido si el lugar estaba muy alejado, pero nuevamente, la mujer le respondió que la aplicación no le permite saber la distancia del lugar al que se dirige antes de recoger una orden.

Fue entonces cuando la mujer le dijo: "Creo que necesita ajustar su propina para hacerlo bien" a lo que el cliente, ya molesto respondió: “¿Qué diablos estás buscando?”

Ya molesta, la repartidora le contestó: “Voy a llevar la comida de regreso”, tomó la bolsa con el pedido y se alejó del la puerta lo que generó un debate sobre los ocho dólares (160 pesos mexicanos aproximadamente) de propina.

“Como conductor de DoorDash, ¡una propina de ocho dólares es buen dinero! No puedo creer que haya devuelto la comida” aseguró un usuario, mientras que otros le mencionaron que los conductores siempre conocen el kilometraje, el pago, el pedido y la dirección de entrega antes de aceptar el pedido.

Por su parte, un portavoz de la empresa informó que ese comportamiento inapropiado no se tolera en la plataforma de DoorDash: “Cualquier comportamiento que viole esta política de tolerancia cero es motivo de desactivación, y el Dasher involucrado ha sido eliminado de nuestra plataforma”.

