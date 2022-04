Ingresan otra iniciativa en el Congreso EDOMEX para legalizar los matrimonios igualitarios

En el Congreso Local se ingresó otra iniciativa para legalizar los matrimonios igualitarios, pero no hay fecha para el análisis, ni definición en el tema; en tanto colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+ amagan con demandar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La nueva reforma al Código Civil es de la bancada de Morena, aunque en octubre del 2021 el partido junto al PRD presentaron las dos primeras iniciativas en la materia, sin que se avance en su discusión en comisiones.

La nueva propuesta busca derogar y adicionar el Código Civil y se reconfigure el matrimonio y concubinato, e incluir la opción de adoptar.

La legisladora de Morena, Beatriz García Villegas, recordó que la comunidad LGBTTTIQ+ sigue siendo discriminada, son víctimas de estereotipos, exclusiones u omisiones, así como de obstáculos para ejercer sus derechos.

Retomó que la Encuesta Nacional sobre la Discriminación de INEGI de 2017, revela que un 72 y un 66 por ciento de encuestados, opina que los derechos de las personas transgénero, gay y lesbianas, se respetan poco o nada.

También que un 36 o 32 por ciento no estarían dispuesta a rentar una habitación a personas transgénero, gay o lesbianas; 40 por ciento de mujeres y 46 de hombres, no estaría de acuerdo en que un hijo o hija se casara con una persona del mismo sexo.

Demanda

Desde los colectivos LGBTTTIQ+ amagaron con emprender el próximo año una denuncia penal en contra de los integrantes de la Jucopo, por discriminación.



El presidente de la asociación civil Fuera del Clóset, Ricardo Torres, explicó que aún están pensando en explorar este camino legal, pues sería denunciar a legisladores en un delito que está con agravante en el Código Penal estatal.



Enfatizó que por 17 años, el Congreso ha desdeñado a este grupo e incluso ha dejado de lado el llamamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para avalar los matrimonios entre personas del mismo sexo.



El segundo periodo ordinario de sesiones concluirá el próximo mes, por lo que, indicó, que si en lo que resta de este o el siguiente no es retomada la iniciativa, el periodo electoral hará que nuevamente el tema quede fuera.



"Estamos muy desencantados y decepcionados pareciera que esta legislatura era la que más estaba planchando el tema, ya habíamos tenido acercamientos con PRI, PAN, PRD, MC... no sabemos si es alguna situación de parte del diputado Maurilio, que finalmente es quien mueve los hilos del grupo".



En octubre, Fuera del Closet pidió vía oficio reuniones con los 75 representantes populares, de los cuales solo unos 15 han aceptado dialogar con ellos, por lo que pidió que si no saben hacer su trabajo, renuncien a su cargo.

Apertura

El presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández González, aclaró que se trata de una nueva propuesta y el complemento de las otras ya ingresadas, que se estudiarán de manera conjunta.

Resaltó la apertura que tienen con los diversos colectivos de la comunidad lésbico-gay para tratar el tema y del cual aún hay tiempo, al recordar que está por concluir el segundo periodo ordinario de sesiones de la 61 Legislatura Local.

“Lo sustantivo es lo mismo, simple y sencillamente es un complemento, vamos, a lo que ya se ha venido presentando en las tres iniciativas que tenemos… Claro que hay tiempo, apenas estamos concluyendo el segundo periodo, imagínense si hay tiempo”, declaró.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez, aclaró que dentro de la bancada la legalización de las “bodas gay”, aún no está incluida en su agenda.

No obstante, declaró que hay apertura entre sus compañeros y en su momento van a analizar el tema del concubinato, pero, por ahora, hay otros temas relevantes que van a revisar.

“Sí se ha tocado, pero lo vamos a seguir analizando…el PRI siempre está abierto al diálogo, entonces de la propia bancada hay diálogo y hay temas… en la agenda aún no se encuentra este tema con una postura fija, no”, declaró.

alg

Sigue leyendo

La reforma eléctrica de AMLO no pasará, asegura la oposición en la Cámara de Diputados

Detienen a sospechoso de participar en el asesinato de turistas canadienses, en balneario de Tulum

El PRI votará contra la reforma eléctrica; no atenderá los berrinches de Palacio Nacional, asegura Lorena Piñón