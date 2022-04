La reforma eléctrica de AMLO no pasará, asegura la oposición en la Cámara de Diputados

La coalición “Va por México” y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, se manifestaron en contra de la Reforma Energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pidieron discutir el tema con calma por lo que propusieron hacerlo pasadas las elecciones y no durante la Semana Santa como pretende la mayoría de Morena y sus aliados.

Previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, dejó claro que si no se suman los 12 puntos de su propuesta energética no habrá discusión.

“Solamente para dejarlo así de claro. La propuesta de la coalición “Va por México” es integral. Son 12 de 12 puntos”, indicó.

Rubén Moreira, líder del PRI en San Lázaro, señaló que no buscan desechar el tema, pero pidió analizarlo más a fondo.

“Nosotros también, si no lo permiten, hacemos un último llamado. Discutamos esto con tranquilidad, pongámoslo después de las elecciones para poder hacer una reforma de fondo, seria donde haya coincidencias en bien de la nación”, dijo.

Del PRD, su coordinador, Luis Espinoza dijo que como venía “al vapor”, esta iniciativa no va a pasar principalmente porque la fracción de Morena, no es capaz de conceder ni siquiera una discusión en tiempos normales y todo es a obediencia del ejecutivo federal.

“No aceptamos desde la oposición de “va por México”, la imposición de un calendario en días que no están siquiera en el calendario legislativo. No va a pasar la reforma porque no es la reforma que conviene a México”.