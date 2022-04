Prohibición de corridas de toros en la CDMX continúa en vilo

Legisladores del Congreso de la Ciudad de México discutieron, durante una hora y 14 minutos, el futuro del dictamen que prohíbe las corridas de toros en la capital, que fue aprobado desde diciembre pasado.

No obstante, lo único que lograron fue caer en acusaciones, descalificaciones e incluso un connato de pelea entre las legisladoras del PAN, Ana Villagrán y de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, Maribel Cruz.

Lo anterior, después de que el presidente de la Mesa Directiva de este órgano legislativo, Héctor Díaz Polanco decidiera que será hasta el jueves por la tarde cuando se siente a revisar y determinar que pasará con el dictamen mencionado, toda vez que “hay inconsistencias que pueden ser faltas a la norma”.

En respuesta, Jorge Gaviño, vicecoordinador del PRD, exigió a Díaz Polanco inscribir en el orden del día el dictamen y es que dejó en claro que “es la primera vez que ocurre esto, en donde usted (Héctor Díaz Polanco) solicita la opinión y la discusión de su Mesa que usted preside para poner a discusión el tema”.

Recordó que el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma, quien estuvo ausente, retuvo sin explicación jurídica alguna y por varios meses, hasta el pasado 31 de marzo, este dictamen que fue avalado por la mayoría de los integrantes de este grupo de trabajo.

Dejó en claro que Díaz Polanco debió subir el documento a más tardar el pasado 5 de abril, tal cual lo marca el artículo 105 del Reglamento del órgano legislativo, el cual señala que una vez entregado el dictamen a Servicios Parlamentarios y por ende a la Mesa Directiva “debe se enlistarse en el orden del día de la sesión siguiente del pleno”.

Por ello, lo acusó de estar “pateando el bote” para no discutir un dictamen que es su obligación discutir para supuestamente ver si cumplen con los requisitos.

Por su parte, el diputado del PAN, Federico Döring aseguró que Díaz Polanco es un tirano como “Luis XIV, denominado como "Rey Sol" porque tenía un talante megalómano, tal inseguridad y complejo que decidía que los asistentes, sus subordinados en Palacio y el pueblo francés debía girar en torno a él, a sus deseos, y sus pensamientos como el sistema solar giraba en torno al sol mismo”.

“Yo cada vez que creo que no me puedo decepcionar más de su conducción me doy cuento que me equivoco, y usted cada vez logra cada vez hacerlo peor. Usted hoy en día es la versión encarnada del Rey Sol en esa tiranía que tiene, en el espacio de un año, y que ya casi termina afortunadamente”, puntualizó.