Debanhi Escobar: Taxista da su versión de los hechos; "yo quería ayudarla, pero no quiso" | VIDEO

A casi una semana de que el cuerpo de la joven Debanhi Escobar fuera encontrado sin vida en el interior de una cisterna localizada en el Motel Nueva Castilla, ubicado en la carretera a Nuevo Laredo en el municipio de Escobedo, Nuevo León, Juan David Cuellar, taxista que la trasladó aquella noche, rompió el silencio y dio su versión de lo que ocurrió aquel viernes 9 de abril.

Fue durante una entrevista realizada en el noticiero "INFO7" en donde Cuellar narró lo que pudo presenciar aquella noche cuando trasladó a Debanhi Escobar hasta un punto en el que la joven le pidió detenerse para que le permitiera descender del vehículo. Momento en el que el taxista tomó la fotografía de la joven de 18 años, misma que se volvió viral y dio la vuelta al mundo.

Juan David Cuellar declaró que había decidido dar su versión de los acontecimientos que ocurrieron previo a la desaparición de Debanhi días después que el padre de ella lo acusara de manera publica de haber intentado acosar a su hija mientras se trasladaba en el taxi, así como después que se diera a conocer un supuesto video en el que se observa al conductor de la unidad extender la mano hacía donde estaba la joven en la parte de atrás del auto.

Taxista reveló presunto audio en donde se escucha la voz de Debanhi

Debanhi Escobar desapareció la noche del viernes 9 de abril. FOTO: Especial

Juan David Cuellar, quien se desempeña como chofer de taxi por aplicación, informó durante la entrevista que había decidido dar la cara luego de recibir estas acusaciones por parte de la familia de Debanhi, además reveló tener un presunto audio en el cual se puede escuchar la voz de la joven minutos antes de desaparecer, sin embargo, declaró que no entendió de qué hablaba.

"Mis papás merecen la verdad", se escucha a decir a Debanhi en el audio. Enseguida el chofer le pregunta: “¿Cuál verdad?”, no obstante, la joven no le contestó. "Ella decía que yo estuve con ella en la fiesta, pero yo andaba trabajando", indicó Juan David, quien declaró que quizá Debanhi lo habría confundido con otra persona que acudió a la fiesta.

El chofer del taxi aseguró que pudo percatarse que la joven de 18 años “no se encontraba en sus cinco sentidos" durante el tiempo que permaneció a bordo de la unidad. Es importante señalar que hasta el momento no se ha podido corroborar de forma oficial si estos audios presentados son reales.

David Cuellar envió las notas de voz a las amigas de Debanhi

La joven de 18 años fue hallada sin vida 13 días después de su desaparición. FOTO: Especial

David Cuellar fue el taxista que pasó por Debanhi Escobar cuando salía de aquella fiesta el viernes 9 de abril, sin embargo, luego de unos minutos de viaje declaró que la joven le pidió bajar del vehículo. El conductor declaró en la entrevista que la joven no se encontraba bien y que decía algunas incoherencias, por lo que decidió compartirles a sus amigas, las cuales solicitaron el servicio, las notas de voz que presuntamente había grabado.

Además, el conductor mostró las conversaciones en las cuales les pregunta a las amigas de Debanhi si se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia, a lo que responden: "No, sólo tomó vodka, pero bastante. Nadie le dio nada". Es entonces cuando Cuellar les asegura que su amiga decidió bajar del taxi ya que no quiso que la llevara de regreso al punto en donde la recogió. El motivo de la negativa, explicó David, fue que la joven comenzó a manoterale.

"Se bajó, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear, entonces la dejé que se bajara. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva", explicó; en los audios se escucha al conductor comentarles a las amigas de Debanhi que él no podía llevarla a la fuerza ya que podrían acusarlo de intento de secuestro y es en este momento en el que les pide que vayan por ella.

Finalmente el conductor indicó los motivos por los cuales decidió hablar y dar su versión de los hechos, además que aseguró que en todo momento quizo ayudar a Debanhi Escobar: "Vine a dar mi versión porque juzgan sin conocer y yo fui el que estuve ahí (...) Desde el primer momento yo quería ayudarla. Le decía que les marcara a sus papás, pero no quiso"; concluyó.

