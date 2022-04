"No soportó el acoso": el papá de Debanhi asegura que el taxista la tocó y por eso se bajó

Debanhi Escobar sufrió acoso sexual por parte del taxista que la llevaba la noche del viernes 9 de abril cuando desapareció. Así lo confirmó su padre Mario Escobar, quien asegura tener imágenes que comprueban que el taxista la tocó y por eso, la joven de 18 años, se bajó del auto.

Escobar aseguró que el chofer David Cuellar hizo tocamientos en el busto de su hija y por eso ella se bajó del taxi en el kilómetro 15. 5 de la carretera Monterrey a Nuevo Laredo frente al motel Nueva Castilla y afirmó que está muy molesto con la Fiscalía por no detenerlo.

"Supongo que mi hija no aguantó el acoso, porque es un acoso, en donde el fiscal dice que no hay perseguido. Estoy molesto con el fiscal. Acuso públicamente a Juan David Cuéllar de detonar todo esto, porque ella no se debió bajar del taxi porque era de alquiler".

Adelantó que este día se reunirá con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien ya dio un mensaje lamentando la muerte de Debanhi, dijo que está muy consternado por la noticia y exigió a la Fiscalía estatal dar un minuto a minuto con videos, fotos y evidencias recabadas durante la investigación.

Mario Escobar lamentó la actuación de las amistades de su hija la noche del viernes 9 de abril cuando desapareció. Reprochó que las amigas de su hija, Debanhi Escobar, la hayan abandonado en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde se bajó de un taxi luego de ser acosada por el conductor. Grabaciones de cámaras de seguridad la captaron por última vez a un costado de la empresa de transportes “Alcosa”.

"No son amigas, las amigas no se dejan, las amigas no dejan a alguien en la calle... los amigos, si ves que alguien está mal, (no se veía mal en los videos), esperas... eso es ser un amigo... amigos, esos, no son... Debanhi se enojó porque la estaban acusando sexualmente, en la fiesta había mucha gente, es raro que no hayan salido videos, si estamos en un mundo globalizado, se corre el video inmediatamente, qué raro que en esta zona no han salido videos", sentenció Mario Escobar.