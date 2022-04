Debanhi Escobar: cuerpo hallado en cisterna es suyo, confirma su padre; "mi hija está muerta y no sé qué hacer"

El padre de Debanhi Escobar confirmo que el cadáver hallado en el interior de una cisterna es de su hija desparecida, hoy hace 14 días en Escobedo, Nuevo León. Fue durante la madrugada del jueves (2:00 am) cuando Mario Escobar habló ante los medios de comunicación dando la confirmación de la muerte de su hija.

El cuerpo de la joven de 18 años fue hallado en el interior de una cisterna abandonada en el Motel Nueva Castilla a escasos metros del sitio donde desapareció el pasado 9 de abril. La Fiscalía de Nuevo León dio a conocer la noche del jueves la localización de un cadáver y su padre pudo reconocer la ropa de su hija.

"No llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío quería, pedía exigía, mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué creía en la Fiscalía", sentenció.

"Nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia. ¿En qué momento supieron? No nos informaron. ¿A quiénes informaron? Al llegar aquí no nos dieron un espacio que por derecho tenemos”, reclamó entre lágrimas.