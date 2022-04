Un crucifijo permitió identificar el cuerpo de Debanhi Escobar; así fue su desaparición paso a paso

La madrugada de este viernes el padre de Debanhi Escobar confirmó que el cuerpo hallado en el interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla, localizado en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey a Nuevo Laredo, es de su hija. Fue gracias al crucifijo que portaba, así como a la ropa que fue identificada por sus familiares.

De acuerdo con Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, la vestimenta que portaba el cadáver hallado (falda larga color camel y blusa blanca) así como un crucifijo fueron claves para la identificación de Debanhi Escobar. Así lo dio a conocer durante la conferencia Mañanera de este viernes 22 de abril.

Mejía Berdeja sentenció que es necesario que todavía se le realice la necropsia de ley y precisó que el cuerpo de la joven de 18 años desaparecida el pasado 9 de abril, ya se encuentra en el Servicio Médico Forense (Semefo) y sería hasta el sábado cuando se confirme mediante pruebas de AND su identidad.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad detalló el paso a paso de la desaparición de Debanhi Escobar la noche del pasado 9 de abril luego de que acudió a una fiesta. Posteriormente sus amigas la abandonaron sobre el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey a Nuevo Laredo frente al motel Nueva Castilla.

En ese sitio fue vista con vida por última vez, incluso ahí fue donde se conectó a los datos móviles de su celular según ha revelado la Fiscalía de Nuevo León, que detalló ya fue rescatado de la cisterna el cuerpo de la víctima de probable feminicidio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este viernes el fallecimiento de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, "es un caso lamentable de una joven que perdió la vida en Nuevo León.

Un equipo de buzos rescató el cuerpo de la joven, quien fue buscada por amigos y familiares durante 13 días. Mario Escobar, padre de la víctima, acusa a las autoridades estatales de actuar con irregularidades. “Exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi”, expresó entre lágrimas.

Hasta el momento la Fiscalía no ha explicado cómo llegó el cuerpo de la joven a la cisterna, pues ya habían buscado su rastro en esa zona del kilómetro 15. 5 de la carretera Monterrey a Nuevo Laredo frente al motel Nueva Castilla.

El motel Nueva Castilla fue uno de los primeros puntos revisados por la Fiscalía estatal, ya que Debanhi Escobar fue vista con vida por última vez frente a ese lugar y fue donde se le tomó la última fotografía que circuló en redes sociales.

Incluso ahí se reunieron grupos de búsqueda integrados por perros, drones y voluntarios quienes trataban de hallar pistas para dar con su localización, sin que se obtuvieran hallazgos relevantes en la zona hasta la noche del jueves.

Nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima. Nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia. ¿En qué momento supieron? No nos informaron. ¿A quiénes informaron? Al llegar aquí no nos dieron un espacio que por derecho tenemos”, reclamó entre lágrimas.