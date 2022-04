"Las amigas no se dejan": el papá de Debanhi explota contra las chicas que abandonaron a su hija en la fiesta

La madrugada de este viernes el padre de Debanhi Escobar confirmó que el cuerpo hallado en el interior de una cisterna en el motel Nueva Castilla, localizado en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey a Nuevo Laredo, es de su hija. Fue gracias al crucifijo que portaba, así como a la ropa que fue identificada por sus familiares.

El padre de la víctima exigió a las autoridades que lleguen a las últimas consecuencias del caso, pues no está claro cómo el cuerpo de su hija acabó en la cisterna abandonada, ya que desde ahí se habían realizado campañas de búsqueda tanto por elementos de la Fiscalía de Nuevo León, como por voluntarios.

Mario Escobar reprochó que las amigas de su hija, Debanhi Escobar, la hayan abandonado en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde se bajó de un taxi luego de ser acosada por el conductor. Grabaciones de cámaras de seguridad la captaron por última vez a un costado de la empresa de transportes “Alcosa”.

"No son amigas, las amigas no se dejan, las amigas no dejan a alguien en la calle... los amigos, si ves que alguien está mal, (no se veía mal en los videos), esperas... eso es ser un amigo... amigos, esos, no son... Debanhi se enojó porque la estaban acusando sexualmente, en la fiesta había mucha gente, es raro que no hayan salido videos, si estamos en un mundo globalizado, se corre el video inmediatamente, qué raro que en esta zona no han salido videos".