Caso Debanhi | Samuel García exige a la Fiscalía revelar investigación: "no conozco la carpeta, no he visto un video"

Luego de que la familia de la joven Debanhi Escobar confirmara que su cuerpo es el que fue hallado la noche del jueves al interior de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo Léon, dijo que tanto él como la familia de la chica de 18 años desaparecida hace dos semanas quieren saber qué fue lo que pasó.

El mandatario se dijo muy consternado ante la noticia, y dijo que sin duda todos los ciudadanos tienen este sentir tras el hallazgo del cuerpo de la joven; sin embargo, dijo que todavía falta que se realice la autopsia y que los resultados confirmen o desmientan su identidad, pese a que la familia la ha reconocido gracias a su vestimenta.

“Lo que pido y quiero comunicarles es que tanto su papá, un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos queremos saber la verdad y qué paso", reiteró García Sepúlveda.

En este sentido, exigió a la Fiscalía de Nuevo León que hoy mismo dé a conocer un miniuto a minuto con videos y fotos, así como evidencias y cateos realizados durante la búsqueda de Debanhi, pues todos tienenderecho a ser infromados cómo se está llevando a cabo la investigación.

"Yo como gobernador del estado, no conozco la carpeta, no he visto un video. Y así deben estar muchos, yo pido con mucho respeto a la fiscalía que sea abierta y que nos den a conocer todo lo que salga en la autopsia y la evidencia", sentenció el mandatario de Nuevo León.