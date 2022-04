Ley minera no es retroactiva, se debe respetar las concesiones que hay: Senador Armando Guadiana

En "fast track", en menos de 48 horas, con 76 votos a favor por parte de Morena y aliados, así como 45 en contra por parte de la oposición, el Pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley Minera, misma que dará al Estado mexicano el dominio total del litio, tanto para su exploración como su explotación.

Tras la consumación de esta modificación a la ley, diversos actores políticos y analistas han criticado la medida, argumentando, principalmente, que dicha reforma ahuyentará las inversiones en México.

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo Media Group el senador por Morena, Armando Guadiana, aseguró que la reciente Ley Minera aprobada en el Senado, sí podría ahuyentará a la inversión privada como se ha señalado.

Al respecto el senador morenista aseguró que los costos de producción de este mineral son muy elevados, por lo que consideró que los recursos de la inversión privada no estarían de más, pues tal como pasa con el petróleo en algunas ocasiones los proyectos de exploración no arrojan los resultados esperados y no resultan explotables comercialmente.

Sobre la votación de esta modificación de ley, Armando Guadiana, aseguró que fue una decisión donde se lograron consensos democráticos y donde ganó la mayoría, por lo que se decidió así, la reserva del mineral del litio para explotación del gobierno federal con el control del servicio geológico.

Necesaria creación de Instituto del litio

Al igual que sucede con el petróleo, el legislador morenista, señaló la necesidad de crear una propuesta adicional, para que se haga una adición a la ley, con el fin de crear un instituto como en el caso del petróleo, así formar un instituto del litio para explorar y analizar sobre todo las reservas del mineral que sean económicamente explotables.

Si bien dijo que es necesario “meterle mucho dinero” a estas inversiones, teniendo definido los yacimientos explotables, las pérdidas monetarias pueden aminorarse.

“Hemos tenido malas experiencias de exploraciones en las que se gastó un dineral y no se consiguió nada”.

Cuestionado sobre cuánto dinero se requiere para una inversión de este tipo, el senador aseguró que son millones de dólares, pero no se aventuró a dar una cifra exacta, señalando que el Instituto del Litio será el encargado de estudiar y definir estos montos.

¿Concesiones están en riesgo?

Cuestionado si con la nueva ley estarán en riesgo las concesiones, Armando Guadiana, dijo que se debe respetar la ley; sin embargo, las leyes no son retroactivas por lo que se debe respetar las concesiones que hay.

