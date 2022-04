AMLO agradece al Congreso por reforma a la Ley Minera: “nos va a dar mucha tranquilidad” ante presiones externas

La aprobación en el Congreso de la Unión de la reforma a la Ley Minera que otorgó al Estado el dominio total del litio para su exploración y explotación se llevó, este miércoles, los aplausos del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues reveló que le quitará de encima fuertes presiones externas que ambicionaban el mineral.

Manifestó su agradecimiento a los diputados y senadores, principalmente de Morena, PT, Verde y PES, que impulsaron la aprobación en tan sólo dos días de la reforma, que el mismo Ejecutivo les propuso.

El mandatario reveló que su gobierno recibió fuertes presiones externas que ambicionaban tener los derechos de la exploración y explotación del litio, aunque no entró en detalles para señalar empresas en particular.

“Y lo del litio ya fue un complemento, algo que nos va a dar también mucha tranquilidad, porque no saben las presiones del litio, por el litio, y aquí lo resolvimos sin problema, hasta nos ayudaron los… Bueno, no, no, no. No voy a…”, dijo.