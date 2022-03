“No me puedo quedar callado”: AMLO asegura que el INE no informa sobre la revocación de mandato

Aunque hay veda electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se puede quedar callado porque en el INE no se está informando sobre la revocación de mandato y se desconoce dónde estarán las casillas.

Incluso, pidió que se reúna el Consejo General del INE para que explique cuántas casillas habrá y dónde estarán colocadas el día de la elección, además de que informen si hay suficientes boletas.

“¿Cómo voy a estar callado si estoy viendo que están actuando en contra de la democracia, quieren una democracia a modo”, consideró?

El mandatario agregó que el INE no informa que el día 10 de abril se le va a preguntar al pueblo de México si quieres que siga el presidente o que renuncie y adelantó que, por sus convicciones e ideales, si la gente vota porque renuncie, se va.

“No espero, no le hace que no sea el 40 por ciento del padrón, entonces por qué no ellos promueven esto, mejor, es legal es constitucional, por qué la guerra sucia.

“¿Por qué la actitud perversa de no dar la cara y de no abiertamente enfrentar el proyecto que representamos? y el papel del INE que viola la Constitución porque no informa, pusieron menos casillas porque no quieren que la gente participe”, reiteró.

