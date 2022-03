AMLO asegura que no habrá impunidad en asesinato del periodista Armando Linares

Al lamentar el asesinato del periodista Armando Linares, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad y reiteró que no se tratan de "crímenes de Estado", sino delitos de la delincuencia organizada.

También dio a conocer que al director del medio Monitor Michoacán se le ofreció protección federal, pero no la aceptó.

“Adelantarles que en este lamentable caso, de tres periodistas de ese portal, dos tenían protección, porque el finado no aceptó la protección, desde luego eso no significa nada, pero se tiene que conocer toda la verdad y tenemos que ser muy puntuales, porque hay mucha zopilotada que está molestos, no por esto. Ya lo he explicado”, dijo.