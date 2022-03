¡Me voy a rayar! AMLO presume altas ventas de su libro; recibirá 3mdp

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibirá tres millones de pesos por la venta de su último libro "A la mitad del Camino".

“Ahora me voy a rayar porque --no le va a gustar a los adversarios-- el libro que escribí, el de A la mitad del camino se ha vendido mucho, es el libro más vendido sobre temas políticos sociales del país; se han vendido más de 200 mil ejemplares, y entonces pagando impuestos, voy a recibir ahí como 3 millones de pesos, porque me dan el 12 por cierto de cada libro vendido", dijo.