“Es un asunto de Nuevo León y no me gustaron las fotos que le tomaron”: AMLO sobre la detención de “El Bronco”

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” es un asunto del estado de Nuevo León, y aseguró que es un caso que no está vinculado con el gobierno federal.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo enfatizó que no le gustó el trato que se le dio a la detención del ex gobernador de Nuevo León, sobre todo con la toma fotográfica donde se ve a Rodríguez Calderón encarcelado.

“Como son asuntos importantes se tiene que informar bien. Lo que no me gustó porque atenta la dignidad de las personas fueron las fotos que le tomaron, eso no”, dijo AMLO.

El mandatario recomendó que no se use la ley para venganzas y al mismo tiempo sugirió que no haya impunidad de posibles delitos. Agregó que no le gustó la difusión de las fotografías del "bronco" en la cárcel y deseó que ese tipo de exhibición no se repita.

“Yo me enteré ayer cuando ya lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal", reiteró.

Pide a Nuevo León transparentar el caso de "El Bronco"

El presidente Andrés Manuel López dijo que se deben presentar las pruebas de los delitos contra el ex gobernador de Nueva León y transparentar todo el proceso.

Por lo anterior, López Obrador recordó lo que pasó el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández quien en el momento de su detención el pasado mes de febrero, lo llevaron encadenado, "esas cosas no se deben de permitir, no me gustaron las foto y ojalá no vuelva a suceder", indicó AMLO.

Asimismo, lamentó el homicidio del periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán, e indicó que este jueves darán un informe de cada caso de los comunicadores asesinados durante su informe sobre seguridad pública.

