AMLO no dormirá en AIFA; demostrará que puede llegar en 40 minutos; ¡No quiero verme influyente!

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya no dormirá en el hotel de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque no tiene todavía certificación y no quiere verse influyente.

En ese sentido, saldrá de Palacio Nacional a la inauguración y aprovechará para demostrar a los incrédulos que se puede llegar del Centro de la Ciudad de México al AIFA en 40 minutos.

De esta forma, estará saliendo de Palacio Nacional alrededor de las 5 de la mañana, para encabezar una hora después la reunión de seguridad y luego la mañanera en las nuevas instalaciones aeroportuarias.

“Ya no me voy a ir a dormir allá. Está terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente, además me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media hora, 40 minutos.

“Ya está terminado el hotel, está muy bien, lo que pasa es que hace falta una certificación y dije `no, no, no´ y como leí el comentario de Joaquín (López-Dóriga) que me dio risa -que no hay que perder el sentido del humor- que me voy a llevar dos horas en llegar y por eso me voy a dormir un día antes, pues no, voy a dormir aquí y voy a hacer como media hora, 40 minutos”, refirió.

