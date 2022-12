Coahuila: avanza rescate de mineros atrapados en El Pinabete

Aproximadamente 8 metros han sido excavados en la mina El Pinabete como parte de los trabajos de rescate, a través de un tajo a cielo abierto, de los 10 mineros que quedaron atrapados tras la inundación ocurrida en agosto. Autoridades estiman concluir los trabajos durante el primer semestre de 2023.

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, encabezó este jueves un recorrido en la mina El Pinabete, para supervisar y mostrar a medios de comunicación el avance de los trabajos de rescate.

“No han dejado de trabajar un solo día. Tenemos el compromiso de la Comisión Federal de Electricidad de estar aquí trabajando cada día. Tenemos mucha esperanza de llegar a las galerías y que tengamos los resultados que todos esperamos”, dijo en entrevista Velázquez Alzúa.

Al concluir la primera etapa de trabajo se alcanzó un volumen de excavación de 267 mil 176 metros cúbicos Foto: Especial

Avance de 8 metros

La funcionaria federal detalló que se tiene un avance aproximado de 8 metros en las labores de excavación, lo que equivale a un 24 por ciento. Se estima que, durante el primer semestre del próximo año, podría ser en junio, se concluyan los trabajos con el rescate de los trabajadores y se descartaron riesgos durante el proceso.

“No va a haber derrumbes, está todo bajo control, ellos son especialistas en esto, no son nuevos, ellos hacen esto de manera frecuente, así es que deben de estar tranquilos. Por ahí surgieron rumores de que había riesgos, no hay ni un solo riesgo”, dijo, “todavía no han llegado con el cuerpo de agua, tal vez muy pronto”.

Al concluir la primera etapa de trabajo se alcanzó un volumen de excavación de 267 mil 176 metros cúbicos, y en esta segunda etapa se registran 446 mil 425 metros cúbicos excavados, dando un total a la fecha de 733 mil 801 metros cúbicos.

Se estima también que serán 600 millones de pesos los que se inviertan en los trabajos de rescate, de los cuales se han aplicado hasta el momento alrededor de 60 millones.

Durante el recorrido también estuvieron presentes familiares de los trabajadores atrapados. Velázquez Alzúa agregó que ya se pagaron las indemnizaciones a las viudas de los mineros.

SEGUIR LEYENDO:

Coahuila rumbo al 2023: Ricardo Mejía, a la cabeza en presencia mediática

"El Pinabete", donde murieron 10 mineros de Coahuila, sería propiedad de un trabajador del gobierno

dhfm