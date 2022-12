Indignación en Veracruz: María de 93 años era maltratada por su hijo adoptivo y fue encontrada encadenada

La violencia contra los adultos mayores es un problema que continúa sucediendo en muchas familias mexicanas, pues suelen ser sujetos de malos tratos y en la mayoría de los casos, no pueden defenderse. Y estas desgarradoras historias han seguido ocurrido en diversos puntos de la República Mexicana, como la reciente pesadilla que vivió la señora María Antonia Vázquez Morales de 93 años de edad, quien era golpeada constantemente por su hijo adoptivo en Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la colonia Nuevas Esperanzas y fueron los vecinos quienes decidieron actuar y rescatar a la adulta mayor, pues era víctima de maltrato por parte de su propio hijo y eran ellos quienes escuchaban constantemente los gritos de dolor de la señora, así como los ruidos derivados de las agresiones.

La señora María era encadenada en el baño. | FOTO: Especial

El lugar que habitaba estaba lejos de ser un hogar

Los habitantes decidieron ingresar al domicilio ubicado en la esquina de la avenida Luis González Urbina y Prosperidad para interceder por la señora María Antonia, al entrar se encontraron con una lamentable escena, un lugar sumamente sucio, con mal olor,y con basura por todos lados, pero lo más importante, María Antonia lucía bastante herida, estaba sucia, deshidratada, desnutrida, sus piernas estaban sumamente frías y no podía moverse.

Su hijo la tenía viviendo en condiciones inhumanas. | FOTO: Especial

El hijo adoptivo de la mujer, a quien cuidó desde pequeño huyó cuando los vecinos ingresaron, no obstante, la prioridad era la señora María Antonia y fue entonces cuando decidieron limpiar el lugar que habitaba, el cual estaba lejos de ser un hogar, ya que uno de los escenarios más aterradores fue el baño del cuarto principal, en donde se encontraron cadenas y cinturones, los cuales fueron usados para amarrar a la adulta mayor, ya que así la encontraron.

Las agresiones por parte de su hijo adoptivo

De acuerdo con una de las vecinas de la señora María Antonia, su hijo es un hombre violento, no tiene trabajo y acostumbra consumir sustancias tóxicas y todo parece indicar que es creyente de La Santa Muerte, pues en una de las habitaciones se encontró un altar dedicado a esta figura de culto. Cabe destacar que los colonos le llevaban comida a la señora María y ella la recibía, hasta que sus piernas comenzaron a dañarse y ya no pudo ponerse de pie, fue ahí cuando su hijo recibía los alimentos y los tiraba con tal de no darle de comer a la mujer que lo cuidó desde pequeño.

Los vecinos relataron que cuando su hijo tenía reuniones la encerraba en el baño. | FOTO: Especial

Luego de que los vecinos ingresaran al lugar para curarle las heridas, bañarla y alimentarla, el agresor, su hijo identificado como David "N" tomó unos documentos y huyó otra vez al ver la llegada de la policía, quienes acudieron a la vivienda tras el llamado de auxilio. Cabe destacar que esta persona era el segundo hijo que la señora María adoptaba, pues hace años también acogió a otra niña.

El estado de salud de la adulta mayor se ha deteriorado debido a las agresiones de las que parece haber sido víctima, pues ya no puede ponerse de pie y luego de que los vecinos la rescataran, fue trasladada al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en donde fue reportada como grave. Cabe destacar que las personas que la rescataron interpusieron las denuncia correspondiente, colocaron cadenas en la entrada de la vivienda y dejaron a un perro cuidado del lugar, sin embargo, esto no fue impedimento para que David "N" entrara, pasara la noche y saliera con total tranquilidad

En una de las habitaciones había un alta a La Santa Muerte. | FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

Entre 8 niñas asesinan a sangre fría a un vagabundo mientras la gente las veía

A golpes y machetazos asesinan a una abuelita en Oaxaca