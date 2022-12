Indignación en Tamaulipas: una maestra golpeó a 11 pequeños en un kínder

Un grupo de padres de familia se reunieron en el Jardín de Niños "Lauro Aguirre" de Tampico, Tamaulipas, para pedir la baja de la maestra identificada como Dalia, quien es acusada de haber golpeado a 11 niños de segundo año grupo "D"; promoverán acciones legales ante la Fiscalía General de Justicia.

El caso más reciente fue el de la pequeña Sofía, quien apenas tiene 4 años de edad, su madre Liliana Segundo comentó que los padres de familia y la directora se reunieron para tomar una decisión sobre la situación que impera en el Jardín de Niños.

Autoridades educativas de Ciudad Victoria se comunicaron con la directora para notificarle que la maestra sería dada de baja por las acusaciones que se le han hecho por parte de los padres de familia.

"Sí dieron de baja a la maestra y llamaron a la directora para decirle que apoyarán jurídicamente y que ella presentará mi denuncia y vigilará el proceso por que no estaba bien, ya eran muchos niños los afectados, al principio éramos 9, pero al final salieron dos casos más", declaró la madre de familia afectada.

Los padres de familia interpondrán una denuncia contra la profesora Foto: Especial

Levantarán denuncia contra la maestra

Reconoció que desde la capital recibirá apoyo para que inicie la investigación y pueda levantar una denuncia contra la maestra y no sea contratada en ninguna escuela pese a contar con dos plazas "hay demasiada evidencia, yo levanté la voz, la lastimó. La escuela haría la denuncia, acompañaría a las autoridades educativas".

La madre de Sofía, explicó cómo se dio cuenta de los golpes que tiene la menor "salió mi niña inmediatamente y me dijo 'mamá, mi maestra me pegó así', pero mi niña se fue a los dulces y no la seguí. Llegando a la casa le quitó su uniforme, el cubrebocas y le veo marcada la mano en su cara, inmediatamente le pregunté qué pasó y dijo 'te dije mami que me pegó la maestra".

Por su lado, la mamá Liliana Segundo Torrentera acusó directamente a la maestra Dalia del Jardín de Niños Lauro Aguirre de golpear a su niña, a quien propinó una cachetada ayer miércoles, pero revelando que hace un poco más de un mes también la lesionó, es así que la menor tiene temor de regresar a la escuela por toda esta atmósfera hostil que está sufriendo la niña y otros niños a manos de la educadora.

SEGUIR LEYENDO:

Roxana hizo historia en Tampico: es la primera maestra con cambio de identidad

En Tamaulipas discriminan a pareja homoparental y les niegan registro a sus bebés

Tamaulipas: detienen a "Negro 35", presunto jefe de plaza de un grupo delictivo del Cartel del Noreste

DME