La profesora que grabó contenido para OnlyFans en un salón perdió su trabajo y ahora su cuenta en la plataforma

Una profesora de ciencias de una escuela secundaria en Lake Havasu, Arizona, está desesperada, pues luego de perder su trabajo cuando las autoridades escolares descubrieron sus contenidos en OnlyFans, ahora se quedó sin su cuenta, pues fue bloqueada de la plataforma. Se trata de Samantha Peer, ex docente de la Thunderbolt Middle School.

Samantha subía sus clips bajo el pseudónimo “Khloe Karter”, pero el pasado 14 de noviembre renunció cuando el distrito escolar la confrontó porque el Departamento de Policía de Lake Havasu City dijo que investigó una denuncia anónima sobre una profesora local que "se dedicaba a la pornografía", y que algunas de las imágenes la mostraban dentro de un aula.

Se cree que sus alumnos encontraron sus contenidos. Foto: Especial.

La policía dijo en un comunicado que las imágenes estaban "presumiblemente en la propiedad de la escuela Thunderbolt", y que estaban investigando si se había infringido alguna ley.

Fue funada de redes sociales

Un día antes de su dimisión, Peer publicó en TikTok y Twitter que las dos cuentas que tenía en OnlyFans habían sido suspendidas: "Desactivaron ambas cuentas (reembolsó a todos los clientes/suscriptores) y me está bloqueando para hacer nuevos perfiles", dijo Peer. Cuando se contactó con la plataforma, le comunicaron que su política prohíbe la producción de contenido sexual en un lugar público, según documentó el diario The New York Post.

Se desconoce si seguirá creando contenidos para adultos. Foto: Especial.

Está arrepentida de lo que hizo

Cuando la historia de Peer se hizo pública, hizo una declaración en la que admitía que creaba contenidos para ganar dinero extra y así pagar las necesidades que su salario y el de su marido no podían cubrir, ambos son maestros.

Ofreció disculpas por grabar donde no debía. Foto: Especial.

"La mayor preocupación que leí fue la falta de remordimiento, y sé que fue un error muy grande… Nunca me he defendido diciendo que fue algo correcto. Mirando hacia atrás, no volvería a hacerlo. Pero soy una persona y también cometo errores… Aunque fue un error muy grande, esto no es lo que soy y no define lo que seré en el futuro", fue lo último que dijo Peer, pero no está claro si dejará de hacer contenido para adultos.

SIGUE LEYENDO...

5 FOTOS de Cazzu que retan a la censura en Instagram

Issa Vegas: las 3 veces que la guapa influencer posó con diminuta lencería